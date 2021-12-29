Мудрик: «Год или полтора назад попросил бы «Шахтер» отпустить меня в «Брентфорд»
«Шахтер» ведет переговоры по вингеру «Аякса»
«Горняки» ищут варианты усиления атаки после ухода Марлоса
Давид Нереш / фото - B/R
Донецкий «Шахтер» интересуется бразильским вингером «Аякса» Давидом Нерешем, сообщает портал Goal.
«Горняки» отправили запрос на 24-летнего игрока и предложили сохранение части экономических прав на футболиста за голландским клубом.
В Нидерландах ответили отказом, но дончане готовы увеличить свое предложение до 15-ти миллионов евро.
Нереш выступает на правом фланге атаки. Как раз эта позиция у «Шахтера» ослабла в декабре, так как команду покинул многолетний лидер Марлос.
В текущем сезоне вингер «Аякса» провел 22 матча, где забил 4 гола и оформил 2 ассиста.
Напомним, экс-футболист «Шахтера» станет спортивным директором российского клуба.