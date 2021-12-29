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«Шахтер» ведет переговоры по вингеру «Аякса»

«Горняки» ищут варианты усиления атаки после ухода Марлоса
Футбол Украинская Премьер-лига
07:43
«Шахтер» ведет переговоры по вингеру «Аякса»
Давид Нереш / фото - B/R

Донецкий «Шахтер» интересуется бразильским вингером «Аякса» Давидом Нерешем, сообщает портал Goal.

«Горняки» отправили запрос на 24-летнего игрока и предложили сохранение части экономических прав на футболиста за голландским клубом.

В Нидерландах ответили отказом, но дончане готовы увеличить свое предложение до 15-ти миллионов евро.

Нереш выступает на правом фланге атаки. Как раз эта позиция у «Шахтера» ослабла в декабре, так как команду покинул многолетний лидер Марлос.

В текущем сезоне вингер «Аякса» провел 22 матча, где забил 4 гола и оформил 2 ассиста.

Напомним, экс-футболист «Шахтера» станет спортивным директором российского клуба.

Павел Харченко
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Теги

Шахтер Донецк Аякс Давид Нерес

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