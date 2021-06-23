Рамос сообщил игрокам «Реала» о переходе в ПСЖ
Нашли замену Рамосу. «Реал» намерен усилиться защитником «Ромы»
Мадридцы готовы провернуть трансфер 22-летнего бразильца
12:54
Рожер Ибаньес / Фото - mediareferee«Реал» намерен усилить защитную линию команды после ухода капитана Серхио Рамоса.
Как сообщает AS, «сливочные» рассматривают возможность покупки центрального защитника «Ромы» Рожера Ибаньеса. Как отмечает источник, сделке могут поспособствовать хорошие отношения между клубами.
В минувшем сезоне 22-летний бразилец принял сыграл в 30 матчах Серии А, сделал один ассист и забил автогол.
Ранее сообщалось, что новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо хочет видеть в команде Рамоса.
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