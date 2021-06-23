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Нашли замену Рамосу. «Реал» намерен усилиться защитником «Ромы»

Мадридцы готовы провернуть трансфер 22-летнего бразильца

Футбол Примерa (Испания)
12:54
Нашли замену Рамосу. «Реал» намерен усилиться защитником «Ромы»
Рожер Ибаньес / Фото - mediareferee
«Реал» намерен усилить защитную линию команды после ухода капитана Серхио Рамоса.

Как сообщает AS, «сливочные» рассматривают возможность покупки центрального защитника «Ромы» Рожера Ибаньеса. Как отмечает источник, сделке могут поспособствовать хорошие отношения между клубами.

В минувшем сезоне 22-летний бразилец принял сыграл в 30 матчах Серии А, сделал один ассист и забил автогол.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо хочет видеть в команде Рамоса.
Владимир Кириченко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Серхио Рамос Рома (Рим)

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