Наставник «Айнтрахта»: «Після 42 років ми нарешті в фіналі єврокубка. Радий за клуб і за наших неймовірних фанів»

Олівер Гласнер – про перемогу над «Вест Хемом» в 1/2 фіналу Ліги Європи

Олівер Гласнер / Фото - sge4ever.de Головний тренер «Айнтрахта» Олівер Гласнер поділився враженнями після перемоги над «Вест Хемом»



Цитує німецького спеціаліста офіційний сайт UEFA.



«Це була дуже важка гра, але ми забили фантастичний гол. В другому таймі хлопці оборонялися з пристрастю, я ними пишаюся. Після 42 років ми нарешті в фіналі єврокубка, ці відчуття просто не передати словами. Радий за клуб і за наших неймовірних фанів».



«Я дуже нервував до самого фінального свистка. Всі пам’ятали матч Ліги чемпіонів в середу… (прим. – «Реал» – «Манчестер Сіті»). Таке може трапитися з кожним, тому я переживав. В нас було багато невимушених помилок при контролі м’яча, а «Вест Хем» продовжував створювати на нас тиск завдяки довгим передачам та стандартним положенням».



Нагадаємо, в фіналі Ліги Європи «Айнтрахт» зіграє з «Рейнджерс», який пройшов ще один німецький клуб «Лейпциг» (0:1,

Головний тренер «Айнтрахта»поділився враженнями після перемоги над «Вест Хемом» (1:0) в матчі-відповіді півфіналу Ліги Європи.Цитує німецького спеціалістаUEFA.Нагадаємо, в фіналі Ліги Європи «Айнтрахт» зіграє з «Рейнджерс», який пройшов ще один німецький клуб «Лейпциг» (0:1, 3:1 ).

Владимир Кириченко