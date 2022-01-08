Нагельсманн подвел итоги первого круга Бундеслиги для «Баварии»
Наставник «Баварии»: «На самом деле, мы были ближе к победе, чем Гладбах»
Юлиан Нагельсман прокомментировал поражение своей команды от «Боруссии»
08 января 08:35
Юлиан Нагельсманн / фото - deepersport.com
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал поражение своей команды в матче 18-го тура Бундеслиги с «Боруссией М».
Нагельсмана цитирует пресс-служба «Баварии»:
«На самом деле мы были ближе к победе, чем Гладбах. Поражения никогда не бывают приятными. Учитывая ситуацию, мы очень хорошо выступили в первые 25 минут, мы должны были отыграть больше. То, как мы потом пропустили, было полным безумием. Во втором тайме мы играли достойно и имели много моментов. В отличие от кубковой игры, сегодня мы не заслуживали поражения».
В матче 18-го тура Бундеслиги «Бавария» уступила «Боруссии М».
Комментарии 0