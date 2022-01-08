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Наставник «Баварии»: «На самом деле, мы были ближе к победе, чем Гладбах»

Юлиан Нагельсман прокомментировал поражение своей команды от «Боруссии»
Футбол Бундеслига (Германия)
08 января 08:35
Наставник «Баварии»: «На самом деле, мы были ближе к победе, чем Гладбах»
Юлиан Нагельсманн / фото - deepersport.com

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал поражение своей команды в матче 18-го тура Бундеслиги с «Боруссией М».

Нагельсмана цитирует пресс-служба «Баварии»:

«На самом деле мы были ближе к победе, чем Гладбах. Поражения никогда не бывают приятными. Учитывая ситуацию, мы очень хорошо выступили в первые 25 минут, мы должны были отыграть больше. То, как мы потом пропустили, было полным безумием. Во втором тайме мы играли достойно и имели много моментов. В отличие от кубковой игры, сегодня мы не заслуживали поражения».

В матче 18-го тура Бундеслиги «Бавария» уступила «Боруссии М».

Рене Тер Велде
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Теги

Бавария Боруссия Менхенгладбах Юлиан Нагельсманн

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