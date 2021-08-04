Наставник «Генка»: «Будет нелегко в Киеве»

Бельгийцы упустили победу над «горняками»

Йон ван ден Бром / фото - AT

Главный тренер «Генка» Йон ван ден Бром прокомментировал поражение в матче квалификации Лиги Чемпионов против «Шахтера» (1:2):

«Играли против очень сильного соперника. Играли дисциплинированно, владели мячом и смогли забить. Потом пенальти и второй гол, который вообще не хочу комментировать – ошибка за ошибкой, и мяч в воротах. Но все же я вижу перспективу. Нам будет нелегко в Киеве, но и «Шахтеру» придется приложить немало усилий».

Именно «Генк» открыл счет в матче, благодаря удачной верховой передаче на Онуачу. Но «горняки» не сломались, смогли ответить на это голами Тете и Алана Патрика, и добыть волевую победу.

Ответный матч состоится в Киеве уже на следующей неделе, 10 августа.

Напомним, наставник «Шахтера» Роберто Де Дзерби рассказал, что в игре «горняков» нужно улучшить.