Наставник «Генка»: «Шахтеру» придется приложить немало усилий, чтобы пройти нас»

Команды ждет ответная игра

Йон ван ден Бром / фото - UEFA

Главный тренер «Генка» Йон ван де Бром поделился ожиданиями от ответного матча с «Шахтером» в квалификационном раунде ЛЧ:

«Против очень сильного соперника мы играли дисциплинировано, владели мячом и смогли забить. Потом этот пенальти и второй гол, который я вообще не хочу комментировать. Ошибка за ошибкой — и мяч в воротах. Однако «Шахтеру» придется приложить немало усилий, чтобы пройти дальше».

В первом противостоянии «горняки» справились с непростым оппонентом, пропустив первыми. Но команде удалось одержать волевую победу, и хоть правило выездного гола в еврокубках и отменили, но дончане все равно в ответной игре будут фаворитами встречи.

Ответный матч, который состоится 10-го августа, пропустит один из лидеров «горняков».

Напомним, «Шахтер» нашел, где сыграть домашний матч ЛЧ вместо «Олимпийского».