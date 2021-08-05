Наставник «Гента»: «На замену Яремчуку нам нужен Левандовски»

Украинец был важной частью команды

Роман Яремчук / фото - FootBoom

Главный тренер «Гента» Хейн Ванхазебрук рассказал nieuwsblad.be о поиске замены для ушедшего в «Бенфику» Романа Яремчука:

«Какой форвард нам нужен на место Яремчука? Левандовски (смеется). Мы уже давно ищем замену Роману. Надеюсь, мы найдем кого-то, кто сможет добавить команде мощи в боях. Нам нужен нападающий высокого роста».

Бельгийцы выручили за форварда 17 миллионов евро, но немалую часть этой суммы получит киевское «Динамо».

Сам Яремчук может вскоре дебютировать за новый клуб, ведь его конкурент по позиции получил повреждение в матче ЛЧ.

Напомним, Яремчук рассказал, как Андрей Шевченко поспособствовал его переходу в стан «орлов».