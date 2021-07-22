Наставник «Ингульца»: «Заставим «Шахтер» понервничать»

Стартует УПЛ сезона 21/22

Сергей Лавриненко / фото - FootBoom

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко поделился ожиданиями от матча первого тура УПЛ против «Шахтера»:

«Шахтер» ставит перед собой амбициозные цели. Команда серьезно поработала на трансферном рынке, потратив на комплектацию €40 миллионов. Ожидаем интересной игры. Попытаемся заставить их понервничать».

Уже в эту субботу сезон начнется для «Шахтера» и «Ингульца» первым матчем нового розыгрыша украинской Премьер лиги. Матч стартует в 19:30.

Напомним, президент «Ингульца» заявил, что нынешний состав команды – первый в котором нет балласта.