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Наставник «Рейнджерса»: «Якщо ми вже там, то потрібно за будь-яку ціну завоювати титул Ліги Європи»

Джованні ван Бронкхорст – про перемогу над «Лейпцигом» в півфіналі турніру
Футбол Лига Европы UEFA
09:43
Наставник «Рейнджерса»: «Якщо ми вже там, то потрібно за будь-яку ціну завоювати титул Ліги Європи»
Джованні ван Бронкхорст / Фото - besoccer
Головний тренер «Рейнджерса» Джованні ван Бронкхорст після перемоги над «Лейпцигом» (3:1) прокоментував вихід команди в фінал Ліги Європи.

Цитує нідерландського спеціаліста офіційний сайт UEFA.

«Мені важко зараз підібрати слова. Це була неймовірна ніч. Перед матчем я казав, що ми робитимемо все можливе для перемоги. Гравці були фантастичними. Неможливо написати кращий сценарій, ніж той, що сьогодні бачив футбольний світ».


«Ми всі дуже пишаємося. Вдалося забити два швидких м’ячі, як ми й хотіли. Також розуміли, що «Лейпциг» почне насідати, але цей наш гол за 10 хвилин до кінця зустрічі все перевернув».


«Чудове досягнення. Мало хто з футболістів за свою кар’єру має змогу виступити в фіналі європейського турніру. Якщо ми вже там, то потрібно за будь-яку ціну завоювати титул».


Нагадаємо, що у фіналі Ліги Європи «Рейнджерс» зіграє з «Айнтрахтом», який пройшов «Вест Хем» Андрія Ярмоленко.
Владимир Кириченко
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