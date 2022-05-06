Наставник «Рейнджерса»: «Якщо ми вже там, то потрібно за будь-яку ціну завоювати титул Ліги Європи»

Джованні ван Бронкхорст – про перемогу над «Лейпцигом» в півфіналі турніру

Джованні ван Бронкхорст / Фото - besoccer Головний тренер «Рейнджерса» Джованні ван Бронкхорст після перемоги над «Лейпцигом»



Цитує нідерландського спеціаліста офіційний сайт UEFA.



«Мені важко зараз підібрати слова. Це була неймовірна ніч. Перед матчем я казав, що ми робитимемо все можливе для перемоги. Гравці були фантастичними. Неможливо написати кращий сценарій, ніж той, що сьогодні бачив футбольний світ».



«Ми всі дуже пишаємося. Вдалося забити два швидких м’ячі, як ми й хотіли. Також розуміли, що «Лейпциг» почне насідати, але цей наш гол за 10 хвилин до кінця зустрічі все перевернув».



«Чудове досягнення. Мало хто з футболістів за свою кар’єру має змогу виступити в фіналі європейського турніру. Якщо ми вже там, то потрібно за будь-яку ціну завоювати титул».



Нагадаємо, що у фіналі Ліги Європи Андрія Ярмоленко.

Головний тренер «Рейнджерса»після перемоги над «Лейпцигом» (3:1) прокоментував вихід команди в фінал Ліги Європи.Цитує нідерландського спеціалістаUEFA.Нагадаємо, що у фіналі Ліги Європи «Рейнджерс» зіграє з «Айнтрахтом» , який пройшов «Вест Хем»

Владимир Кириченко