«Айнтрахт» став першим німецьким клубом в фіналі Ліги Європи, куди «Рейнджерс» не пустили «Лейпциг»
Наставник «Рейнджерса»: «Якщо ми вже там, то потрібно за будь-яку ціну завоювати титул Ліги Європи»
Джованні ван Бронкхорст – про перемогу над «Лейпцигом» в півфіналі турніру
09:43
Джованні ван Бронкхорст / Фото - besoccerГоловний тренер «Рейнджерса» Джованні ван Бронкхорст після перемоги над «Лейпцигом» (3:1) прокоментував вихід команди в фінал Ліги Європи.
Цитує нідерландського спеціаліста офіційний сайт UEFA.
«Мені важко зараз підібрати слова. Це була неймовірна ніч. Перед матчем я казав, що ми робитимемо все можливе для перемоги. Гравці були фантастичними. Неможливо написати кращий сценарій, ніж той, що сьогодні бачив футбольний світ».
«Ми всі дуже пишаємося. Вдалося забити два швидких м’ячі, як ми й хотіли. Також розуміли, що «Лейпциг» почне насідати, але цей наш гол за 10 хвилин до кінця зустрічі все перевернув».
«Чудове досягнення. Мало хто з футболістів за свою кар’єру має змогу виступити в фіналі європейського турніру. Якщо ми вже там, то потрібно за будь-яку ціну завоювати титул».
Нагадаємо, що у фіналі Ліги Європи «Рейнджерс» зіграє з «Айнтрахтом», який пройшов «Вест Хем» Андрія Ярмоленко.
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