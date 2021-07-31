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Наставник «Руха»: «Футболисты правильно отреагировали на поражение»
Команда уступила новичкам лиги в первом туре
Виталий Романюк / фото - FootBoom
Старший тренер «Руха» из Винников Виталий Романюк поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура УПЛ против «Ворсклы»:
«Могу сказать, что футболисты правильно отреагировали после поражения Металлисту-1925. Тонус, настрой, отношение к работе является профессиональным. Вчерашняя тренировка прошла с большой самоотдачей. Нет никаких вопросов.
Внесем коррективы, укажем нашим игрокам на сильные стороны и подготовим некоторые заготовки, которые застанут врасплох соперника».
Уже завтра у «Руха» будет возможность реабилитироваться за обидное поражение от «Металлиста-1925». Матч второго тура с «Ворсклой» пройдет в 19:00 на домашнем стадионе полтавчан.
К тому же, «Ворскла» будет не в лучшем расположении духа, ведь на неделе команда потерпела обиднейшее поражение от финского КуПСа и вылетела из квалификации Лиги конференций.
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