Наставник «Руха»: «Футболисты правильно отреагировали на поражение»

Команда уступила новичкам лиги в первом туре

Виталий Романюк / фото - FootBoom

Старший тренер «Руха» из Винников Виталий Романюк поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура УПЛ против «Ворсклы»:

«Могу сказать, что футболисты правильно отреагировали после поражения Металлисту-1925. Тонус, настрой, отношение к работе является профессиональным. Вчерашняя тренировка прошла с большой самоотдачей. Нет никаких вопросов. Внесем коррективы, укажем нашим игрокам на сильные стороны и подготовим некоторые заготовки, которые застанут врасплох соперника».

Уже завтра у «Руха» будет возможность реабилитироваться за обидное поражение от «Металлиста-1925». Матч второго тура с «Ворсклой» пройдет в 19:00 на домашнем стадионе полтавчан.

К тому же, «Ворскла» будет не в лучшем расположении духа, ведь на неделе команда потерпела обиднейшее поражение от финского КуПСа и вылетела из квалификации Лиги конференций.