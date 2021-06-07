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Наставник сборной Кипра: «Приложим все усилия, чтобы обыграть Украину»

Никос Костеноглу – о предстоящем поединке против «сине-желтых»

Футбол В Европе
14:53
Наставник сборной Кипра: «Приложим все усилия, чтобы обыграть Украину»
Никос Костеноглу / Фото - agonasport
7 июня сборная Украины проведет заключительный контрольный матч перед стартом Евро-2020 против команды Кипра. 

Главный тренер сборной Кипра Никос Костеноглу программе «Футбол NEWS» дал комментарий относительно предстоящего поединка.

«Кого бы я выделил в вашей команде? Шевченко! Я восхищался Андреем, когда он был футболистом. Сейчас я получаю удовольствие от его тренерской работы. Он построил сильную коллективом команду, независимо от того кто выходит на поле. Мы стремимся доказать, что наши последние результаты – не случайность. Приложим все усилия, чтобы обыграть Украину».


Встреча между Украиной и Кипром начнется в 19:00 и пройдет в Харькове, на ОСК «Металлист».

Видеотрансляция товарищеского матча Украина – Кипр.
Владимир Кириченко
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Теги

сборная Кипра (футбол)

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