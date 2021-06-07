Стало известно, в каких цветах сборная Украины сыграет с Кипром
Наставник сборной Кипра: «Приложим все усилия, чтобы обыграть Украину»
Никос Костеноглу – о предстоящем поединке против «сине-желтых»
Никос Костеноглу / Фото - agonasport7 июня сборная Украины проведет заключительный контрольный матч перед стартом Евро-2020 против команды Кипра.
Главный тренер сборной Кипра Никос Костеноглу программе «Футбол NEWS» дал комментарий относительно предстоящего поединка.
«Кого бы я выделил в вашей команде? Шевченко! Я восхищался Андреем, когда он был футболистом. Сейчас я получаю удовольствие от его тренерской работы. Он построил сильную коллективом команду, независимо от того кто выходит на поле. Мы стремимся доказать, что наши последние результаты – не случайность. Приложим все усилия, чтобы обыграть Украину».
Встреча между Украиной и Кипром начнется в 19:00 и пройдет в Харькове, на ОСК «Металлист».
Видеотрансляция товарищеского матча Украина – Кипр.
Комментарии 0