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Наставник сборной Северной Ирландии: «Игра против Украины будет важной»
В преддверии матча с «сине-желтыми» подопечные Бараклоу обыграли Мальту
17:46
Иан Бараклоу / Сайт Ирландской футбольной ассоциации
Главный тренер сборной Северной Ирландии Иан Бараклоу
в эфире «Футбол NEWS» дал комментарий перед товарищеской игрой со сборной Украины, которая пройдет 3 июня:
Я хочу привить своим футболистам правильную культуру. Мы усердно тренируемся и вне зависимости от того, с кем играем – всегда хотим побеждать.
В последнее время, к сожалению, у нас это не получалось. Да, мы обыграли Мальту, но этот соперник не показатель.
Игра против сборной Украины будет значительно важнее.
Онлайн трансляция матча Украина – Северная Ирландия. Видео трансляция матча Украина – Северная Ирландия. Начало – в 21:00.
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