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Наставник сборной Северной Ирландии: «Игра против Украины будет важной»

В преддверии матча с «сине-желтыми» подопечные Бараклоу обыграли Мальту
Футбол Сборная Украины
17:46
Наставник сборной Северной Ирландии: «Игра против Украины будет важной»
Иан Бараклоу / Сайт Ирландской футбольной ассоциации

Главный тренер сборной Северной Ирландии Иан Бараклоу в эфире «Футбол NEWS» дал комментарий перед товарищеской игрой со сборной Украины, которая пройдет 3 июня:

Я хочу привить своим футболистам правильную культуру. Мы усердно тренируемся и вне зависимости от того, с кем играем – всегда хотим побеждать.

В последнее время, к сожалению, у нас это не получалось. Да, мы обыграли Мальту, но этот соперник не показатель.

Игра против сборной Украины будет значительно важнее.

Онлайн трансляция матча Украина – Северная Ирландия. Видео трансляция матча Украина – Северная Ирландия. Начало – в 21:00.

Олег Шумейко-младший
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Теги

сборная Северной Ирландии (футбол) сборная Украины (футбол)

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