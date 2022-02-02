Наставник «Специи» Коваленко признан лучшим тренером месяца в Серии А

Аутсайдер чемпионата Италии в последних трех матчах одержал победы

Тьяго Мотта / Фото: Eurosport

Главный тренер «Специи» Тьяго Мотта признан лучшим тренером января в чемпионате Италии, сообщает пресс-служба Серии А.

В январе «Специя» провела 4 матча: уступила «Вероне» (1:2), а затем одержала три победы: над «Дженоа» (1:0), «Миланом» (2:1) и «Сампдорией» (1:0).

Таким образом, «Специя» отдалилась от зоны вылета на 8 баллов и сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице.

Напомним, в «Специи» играет украинец Виктор Коваленко, который сделал голевой пас в победном матче с «Миланом» (2:1).