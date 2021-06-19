Караваев стал лучшим ассистентом сборной Украины с момента своего перехода в «Динамо»
Наставник юношеской сборной Украины также работает в клубе Второй лиги
Из-за коронавируса специалист в течение года не мог собирать «сине-желтых»
16:45
Сергей Нагорняк / Фото - УАФ
Главный тренер юношеской сборной Украины Сергей Нагорняк рассказал о том, что действительно работает в клубе Второй лиги «Эпицентре». Вместе с тем, специалист отметил, что не претендует на место наставника.
Могу сказать, что я являюсь тренером-консультантом Эпицентра, но на должность главного тренера команды не претендую. Мы хорошо дружим с владельцами команды, общаемся, поэтому не удивительно, что я посещал игры «Эпицентра».
Совмещать работу в клубе и в сборной? Пока есть, как есть. Конечно, очень соскучился по работе, из-за карантина, связанного с ковидом, год мы не собирались с юношеской сборной. Но, надеюсь, осенью ситуация уже поменяется, и мы будем собираться, работать и играть матчи.
Ранее «Таврия» вернула тренера, приводившего ее к победе в Кубке Украины.
Комментарии 0