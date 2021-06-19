Наставник юношеской сборной Украины также работает в клубе Второй лиги

Из-за коронавируса специалист в течение года не мог собирать «сине-желтых»

Сергей Нагорняк / Фото - УАФ

Главный тренер юношеской сборной Украины Сергей Нагорняк рассказал о том, что действительно работает в клубе Второй лиги «Эпицентре». Вместе с тем, специалист отметил, что не претендует на место наставника.

Могу сказать, что я являюсь тренером-консультантом Эпицентра, но на должность главного тренера команды не претендую. Мы хорошо дружим с владельцами команды, общаемся, поэтому не удивительно, что я посещал игры «Эпицентра». Совмещать работу в клубе и в сборной? Пока есть, как есть. Конечно, очень соскучился по работе, из-за карантина, связанного с ковидом, год мы не собирались с юношеской сборной. Но, надеюсь, осенью ситуация уже поменяется, и мы будем собираться, работать и играть матчи.

Ранее «Таврия» вернула тренера, приводившего ее к победе в Кубке Украины.