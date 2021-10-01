Настоящий герой. Вратарь «Шерифа» стал лучшим игроком 2-го тура Лиги чемпионов

Сделал 11 сэйвов и пропустил лишь с пенальти





Гиоргос Атанасиадис / Фото: Лига чемпионов

Голкипер «Шерифа» Гиоргос Атанасиадис после героизма в матче с «Реалом» (2:1) назван лучшим игроком 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



Грек в матче с «Реалом» сделал 11 сейвов и пропустил 1 мяч.

Среди номинантов на награду также был форвард «Бенфики» Дарвин Нуньес, сделавший дубль в ворота «Барселоны», вингер «Баварии» Лерой Сане, у которого гол и ассист против киевского «Динамо», и защитник «Интера» Милан Шкриняр, спасавший команду от атак «Шахтера».

Напомним, ранее «Шериф» неожиданно обыграл «Реал» в Мадриде.