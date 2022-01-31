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Навалка подтвердил, что не будет тренером сборной Польши

Команду возглавит другой местный специалист
Футбол В Европе
13:45
Навалка подтвердил, что не будет тренером сборной Польши
Фото: sport.pl

Бывший тренер сборной Польши Адам Навалка подтвердил sport.pl, что не вернется в национальную команду.

«Человек всегда должен быть готов к различным сценариям, и я не чувствую себя обманутым. Я признаю это решение, и в моем отношении к сборной ничего не изменилось. Я никуда не пошел. Предложение исходило не от меня. Я отдаю себе отчет в том, что если бы не ситуация с уходом Соузы, мне бы не поступило предложение вернуться в команду.

Все граничные условия нашего возможного сотрудничества были прописаны Польским футбольным союзом в договоре и отправлены моему адвокату. Юрист прислал обратно только реквизиты, которые не касались ни заработка, ни срока контракта, и их внесение в контракт не было необходимым условием. Поэтому о торгах не может быть и речи».


Вероятно, новым тренером команды будет Чеслав Михневич.

Андрей Шевченко также претендовал на эту роль.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Польши (футбол)

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