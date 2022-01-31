Навалка подтвердил, что не будет тренером сборной Польши

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Бывший тренер сборной Польши Адам Навалка подтвердил sport.pl, что не вернется в национальную команду.

Все граничные условия нашего возможного сотрудничества были прописаны Польским футбольным союзом в договоре и отправлены моему адвокату. Юрист прислал обратно только реквизиты, которые не касались ни заработка, ни срока контракта, и их внесение в контракт не было необходимым условием. Поэтому о торгах не может быть и речи».