ПСЖ ніяк не може вмовити Мбаппе підписати новий контракт з клубом
Навас, Ді Марія, Ікарді, Курзава та Дагба влітку можуть покинути ПСЖ
Французи мають намір придбати зіркового хавбека
11:15
Анхель Ді Марія / Фото - en.psg.frБоси ПСЖ визначилися з гравцями, які в літнє трансферне вікно повинні покинути французький гранд. Про це повідомляє Le Parisien.
До списку футболістів, на яких не розраховуватиме тренерський штаб, входять захисники Колін Дагба та Левен Курзава, воротар Кейлор Навас, півзахисник Анхель Ді Марія та форвард Мауро Ікарді.
У Ді Марії по завершенню сезону закінчується угода з парижанами, а от всі інші футболісти, скоріш за все, будуть виставлені на трансфер. На виручені кошти ПСЖ планують придбати зіркового хавбека в пару до Марко Верратті.
Відзначимо, поки що невідомо, хто стоятиме біля руля команди в наступному сезоні.
Раніше повідомлялося, що форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе поки не має бажання підписувати новий контракт з клубом.
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