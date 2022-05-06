Навас, Ді Марія, Ікарді, Курзава та Дагба влітку можуть покинути ПСЖ

Французи мають намір придбати зіркового хавбека

Анхель Ді Марія / Фото - en.psg.fr

Боси ПСЖ визначилися з гравцями, які в літнє трансферне вікно повинні покинути французький гранд. Про це повідомляєДо списку футболістів, на яких не розраховуватиме тренерський штаб, входять захисникита, воротар, півзахисникта форвардУ Ді Марії по завершенню сезону закінчується угода з парижанами, а от всі інші футболісти, скоріш за все, будуть виставлені на трансфер. На виручені кошти ПСЖ планують придбати зіркового хавбека в пару доВідзначимо, поки що невідомо, хто стоятиме біля руля команди в наступному сезоні.Раніше повідомлялося, що форвард ПСЖ