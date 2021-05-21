Капелло: «ПСЖ меня разочаровал. Они прошли в 1/4 финала лишь благодаря Навасу»
Навас – лучший вратарь сезона в Лиге 1
Костариканец в 15-ти матчах кампании сохранил свои ворота «сухими»
11:34
Кейлор Навас / Фото - eurosportГолкипер ПСЖ Кейлор Навас признан лучшим вратарем сезона в Лиге 1 по версии Национального союза профессиональных футболистов (UNFP). Об этом в Twitter сообщает Canal Football Club.
Отметим, что на награду претендовали Майк Меньян («Лилль»), Антони Лопеш («Лион»), Стив Манданда («Марсель») и Бенжамен Леконт («Монако»).
В 2019 году лучшим вратарем чемпионата Франции был признан Меньян, а в минувшем сезоне обладателя награды не определяли из-за его досрочного завершения.
В текущем сезоне 34-летний костариканец сыграл в 28 матчах Лиги 1, в 15 из которых сохранил свои ворота «сухими».
Накануне ПСЖ завоевал Кубок Франции, в финале обыграв «Монако».
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