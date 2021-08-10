Отец Месси подтвердил переход сына в ПСЖ
Назад дороги нет. ПСЖ анонсировал подписание Месси
В Париже все готово для официального представления звездного новичка
17:14
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Лионель Месси / Фото - guardianПСЖ на своем официальном аккаунте в Twitter анонсировал переход звездного аргентинского форварда Лионеля Месси в свои ряды.
August 10, 2021
Сообщалось, что 34-летний футболист и французский гранд подпишут соглашение на два сезона с возможностью продления еще на один.
Месси перейдет в ПСЖ на правах свободного агента. Накануне титулованный аргентинец не продлил контракт с «Барселоной», за которую выступал на протяжении всей своей карьеры.
В парижском клубе Лео будет получать 35 миллионов евро за сезон.
Накануне Месси определился с игровым номером в ПСЖ.
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