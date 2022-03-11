Бывшая жена Тимощука: «Толик, ты лижешь задницу тем, кто убивает наших детей»
Назад дороги нет. УАФ послала Тимощука вслед за русским кораблем
Экс-игрока сборной лишили тренерской лицензии и всех титулов, а также навсегда запретили тренировать в нашей стране
14:34
Фото: ФК Зенит
Украинская ассоциация футбола сообщила о решении КДК по поводу Анатолия Тимощука, который продолжает работать в питерском «Зените» даже после военного вторжения россии на территорию Украины:
- Тимощук лишен тренерской лицензии Pro, выданной УАФ.
- Администрация УАФ обратится к государственным властям насчет лишения Тимощука всех государственных наград и званий.
- Тимощук лишен всех титулов чемпионата, Кубка и Суперкубка Украины, также Анатолий исключен из официального реестра игроков сборных и навсегда лишен права тренировать на территории Украины.
Бывшая жена Тимощука призвала Анатолия перестать «лизать зад россиянам».
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