Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 5
Сейчас 0
Сегодня 1
Завтра 0
Развернуть Свернуть
Футбол (5 событий из 10) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Севилья - Вест Хэм 1:0 Окончен
22:00 Глазго Рейнджерс - Црвена Звезда 3:0 Окончен
22:00 Брага - Монако 2:0 Окончен
22:00 Аталанта - Байер 3:2 Окончен
22:00 Барселона - Галатасарай 0:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 3) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лилль - Сент-Этьен -:- Запланирован
нет важных матчей
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
18:20
Баскетбол. Лига чемпионов. Прометей - Динамо Сассари

Назад дороги нет. УАФ послала Тимощука вслед за русским кораблем

Экс-игрока сборной лишили тренерской лицензии и всех титулов, а также навсегда запретили тренировать в нашей стране
Футбол Украинские легионеры
14:34
Назад дороги нет. УАФ послала Тимощука вслед за русским кораблем
Фото: ФК Зенит

Украинская ассоциация футбола сообщила о решении КДК по поводу Анатолия Тимощука, который продолжает работать в питерском «Зените» даже после военного вторжения россии на территорию Украины:

  • Тимощук лишен тренерской лицензии Pro, выданной УАФ.

  • Администрация УАФ обратится к государственным властям насчет лишения Тимощука всех государственных наград и званий.

  • Тимощук лишен всех титулов чемпионата, Кубка и Суперкубка Украины, также Анатолий исключен из официального реестра игроков сборных и навсегда лишен права тренировать на территории Украины.

Бывшая жена Тимощука призвала Анатолия перестать «лизать зад россиянам».

Источник: uaf.ua Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Анатолий Тимощук

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Бывшая жена Тимощука: «Толик, ты лижешь задницу тем, кто убивает наших детей»
Бывшая жена Тимощука: «Толик, ты лижешь задницу тем, кто убивает наших детей»
Футбол Украинские легионеры
10 марта 11:28
УАФ планирует лишить Тимощука тренерской лицензии и исключить его из реестра игроков сборной Украины
УАФ планирует лишить Тимощука тренерской лицензии и исключить его из реестра игроков сборной Украины
Футбол Украинские легионеры
09 марта 13:25
Алиев – Тимощуку: «Где ты пропал? Язык в жопу засунул? Оказывается, рисовал флажки на щеках, чтобы понтоваться»
Алиев – Тимощуку: «Где ты пропал? Язык в жопу засунул? Оказывается, рисовал флажки на щеках, чтобы понтоваться»
Футбол В Европе
05 марта 18:41
Левченко – Тимощуку: «Как ты можешь молчать и продолжать работать в россии? Как ты будешь с этим жить?»
Левченко – Тимощуку: «Как ты можешь молчать и продолжать работать в россии? Как ты будешь с этим жить?»
Футбол В Европе
03 марта 16:19
4

Новости: Футбол

Nike хочет разорвать контракт с «Челси» из-за санкций, наложенных на Абрамовича
Nike хочет разорвать контракт с «Челси» из-за санкций, наложенных на Абрамовича
Премьер-Лига (Англия)
18:31
Клопп: «Никто в «Челси» не виноват в том, что происходит с клубом. Виноват лишь владимир путин»
Клопп: «Никто в «Челси» не виноват в том, что происходит с клубом. Виноват лишь владимир путин»
Премьер-Лига (Англия)
18:08
Президент UEFA: «Расторжение контракта с Газпромом стоит нам денег, но в Украине погибают люди»
Президент UEFA: «Расторжение контракта с Газпромом стоит нам денег, но в Украине погибают люди»
В Европе
17:44
Бывший игрок «Динамо»: «Говорил с людьми из Санкт-Петербурга, они считают, что россия все делает правильно»
Бывший игрок «Динамо»: «Говорил с людьми из Санкт-Петербурга, они считают, что россия все делает правильно»
Украинская Премьер-лига
17:26
Шевченко: «Из-за нападения россии 6-летняя девочка погибла от обезвоживания. Не молчите, спасите украинских детей»
Шевченко: «Из-за нападения россии 6-летняя девочка погибла от обезвоживания. Не молчите, спасите украинских детей»
В Европе
17:14
Малиновский посвятил свой шикарный перформанс жертвам войны в Украине
Малиновский посвятил свой шикарный перформанс жертвам войны в Украине
Лига Европы UEFA
15:15
Назад дороги нет. УАФ послала Тимощука вслед за русским кораблем
Назад дороги нет. УАФ послала Тимощука вслед за русским кораблем
Украинские легионеры
14:34
Экс-защитник сборной Украины покинул зону боевых действий после почти трех недель обстрелов россиянами
Экс-защитник сборной Украины покинул зону боевых действий после почти трех недель обстрелов россиянами
В Украине
12:50
В оккупированном Херсоне ушел из жизни автор первого в истории гола «Шахтера» в еврокубках
В оккупированном Херсоне ушел из жизни автор первого в истории гола «Шахтера» в еврокубках
Украинская Премьер-лига
12:14
Все новости

Популярные новости

Сестра Медведева обратилась к супруге правой руки путина: «Вы – НЕЛЮДИ, а твой муж – один из главных виновников ада в Украине»
Сестра Медведева обратилась к супруге правой руки путина: «Вы – НЕЛЮДИ, а твой муж – один из главных виновников ада в Украине»
Теннис
08 марта 17:00
5
И на войне есть место романтике. Владимир Кличко подарил цветы красавице из ЗСУ
И на войне есть место романтике. Владимир Кличко подарил цветы красавице из ЗСУ
Бокс Профессиональный бокс
07 марта 19:16
Жена Усика – россиянам: «У нас полные поля, полные дороги трупов ваших солдат!»
Жена Усика – россиянам: «У нас полные поля, полные дороги трупов ваших солдат!»
Бокс Профессиональный бокс
04 марта 11:32
5
«Давайте следующий раунд переговоров в Мариуполе или Харькове?». Жена Усика обратилась к Зеленскому
«Давайте следующий раунд переговоров в Мариуполе или Харькове?». Жена Усика обратилась к Зеленскому
Бокс Профессиональный бокс
10 марта 20:06
9
Фьюри уходит из бокса – WWE и Нганну привлекательнее Усика и «абсолюта»
Фьюри уходит из бокса – WWE и Нганну привлекательнее Усика и «абсолюта»
Бокс Профессиональный бокс
07 марта 18:04
Дом Усика под Киевом подвергся обстрелу
Дом Усика под Киевом подвергся обстрелу
Бокс Профессиональный бокс
09 марта 08:20
1
Все новости