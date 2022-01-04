Назад в «Тоттенхэм»? Эриксен близок к возвращению в АПЛ

Датчанин покинул миланский «Интер»

Кристиан Эриксен / фото - Eurosport

Полузащитник Кристиан Эриксен в декабре расторгнул контракт с «Интером» по обоюдному согласию и сейчас является свободным агентом.

Как сообщает Daily Mail, датчанин может вернуться в английский чемпионат, где им интересуются несколько клубов.

Хавбек рассчитывает вернуться к групповым тренировкам с одной из команд в январе.

Игрок не выходил на поле с лета, после того как во время матча Евро-2020 у него случился сердечный приступ. Подробнее об этом мы рассказывали в статье о главных событиях 2021-го года.

Эриксен имеет богатый опыт игры в АПЛ, так как выступал за «Тоттенхэм» с 2013-го по 2020-й год.