Эриксен не планирует завершать карьеру
Назад в «Тоттенхэм»? Эриксен близок к возвращению в АПЛ
Датчанин покинул миланский «Интер»
12:27
Кристиан Эриксен / фото - Eurosport
Полузащитник Кристиан Эриксен в декабре расторгнул контракт с «Интером» по обоюдному согласию и сейчас является свободным агентом.
Как сообщает Daily Mail, датчанин может вернуться в английский чемпионат, где им интересуются несколько клубов.
Хавбек рассчитывает вернуться к групповым тренировкам с одной из команд в январе.
Игрок не выходил на поле с лета, после того как во время матча Евро-2020 у него случился сердечный приступ. Подробнее об этом мы рассказывали в статье о главных событиях 2021-го года.
Эриксен имеет богатый опыт игры в АПЛ, так как выступал за «Тоттенхэм» с 2013-го по 2020-й год.
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