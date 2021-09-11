Назаренко: «Круто звучит, что встреча с «Шахтером» – это матч за второе место»

У обеих команд по 13 очков

Александр Назаренко / фото - FootBoom

Хавбек «Днепра-1» Александр Назаренко поделился ожиданиями от встречи с донецким «Шахтером»:

«Шахтер» будет выступать в групповом раунде Лиги чемпионов. Для «Днепра-1» это хороший экзамен. Будет трудно. Однако если будем достойно противостоять горнякам, то, думаю, у нас будут шансы на хороший результат».

Какие у «Днепра-1» цели на сезон?

«Мы хотим попасть в еврокубки. Однако сейчас об этом не думаем. Движемся от матча к матчу. Каждый поединок для нас - как финал...»

На данном этапе встреча с «Шахтером» – это матч за второе место. Звучит немного странно?

«Круто звучит. Мы много работаем, и Боженька нас вознаграждает. Впрочем, впереди еще очень много матчей, но несмотря на это хотелось бы, чтобы подобных поединков было больше. Мы идем к своей цели, а как получится, узнаем весной».

Кстати, в методах работы Игоря Йовичевича и Руслана Ротаня есть что-то общее?

«Да. В них бешеный азарт к футболу. А еще бросается в глаза то, что оба наставника всегда верят в свою команду. Это заряжает футболистов».

Вполне возможно, что в предстоящем матче тебе предстоит сыграть против Соломона и Исмаили. Догадываешься, как противостоять этим быстрым футболистам?

«Я еще не знаю, буду ли в стартовом составе. Но вообще мне уже приходилось играть против этих исполнителей. Главное - не давать им много времени на размышления и пространства, тогда все будет хорошо».

Что нужно сделать «Днепру-1», чтобы уехать из Киева в хорошем настроении?

«Нужно показать свою лучшую игру, выйти на матч с огромным желанием победить. Должны быть максимальные самоотдача и концентрация. Если мы все это выполним, результат будет положительным».

«Шахтер» и «Днепр-1» имеют в своем активе по 13 очков, занимая соответственно третье и четвертое место в УПЛ. На второй строчке расположилась «Александрия», но у подопечных Юрия Гуры на один сыгранный матч больше.

Напомним, тренер днепрян Игор Йовичевич рассказал, как собирается отбирать очки у дончан.