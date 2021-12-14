Назаренко по-разному оценил перспективы Зинченко, Яремчука и Лунина в Лиге чемпионов

Сергей Назаренко / Фото - Футбол 24

Бывший полузащитник сборной Украины Сергей Назаренко рассказал о перспективах оставшихся представителей отечественного футбола в еврокубках.

В паре «Спортинг» – «Манчестер Сити» мало кто отдаст предпочтение португальцам. Я также считаю, что безоговорочными фаворитами будут подопечные Хосепа Гвардиолы. А вот в противостоянии ПСЖ и «Реала» шансы команд на выход в четвертьфинал, примерно, равны.

«Аталанта» Малиновского сыграет с «Олимпиакосом» в Лиге Европы? У итальянцев серьезный соперник. Здесь важно создать задел в домашнем матче, поскольку Греции будет непросто. Хотя если говорить в общем о двухматчевом противостоянии, то я отдаю предпочтение «Аталанте». По крайней мере сейчас команда Джан Пьеро Гасперини пребывает в хорошей форме.

«Славии» Тараса Качарабы, наоборот, в первом матче Лиги конференций против «Фенербахче», нужно, по крайней мере, устоять в Турции, поскольку горячие турецкие болельщики будут гнать свою команду вперед. Однако, учитывая нынешние результаты «Фенербахче» в чемпионате, у чехов появляются дополнительные шансы на успех.

Юрий Вернидуб уже переписал историю. Хотя после побед над «Шахтером» и «Реалом» в Лиге чемпионов, я не буду удивлен, если «Шериф» пройдет и португальскую «Брагу» в ЛЕ. Могу только пожелать украинскому специалисту еще раз прогреметь в Европе.