Назаренко: «Верю, что у «Днепра-1» получится занять третье место»
Полузащитник «Днепра-1» Александр Назаренко заявил, что команда готова к тому, чтобы стать бронзовым призером УПЛ. Также хавбек считает, что коллектив может представлять страну в еврокубках.
Кто дольше меня в команде? Точно не скажу, но путь из, по сути, Второй лиги мы проходили вместе с Валерием Юрчуком, Сергеем Логиновым и Игорем Когутом. Вроде молодой еще, но, если судить по футбольным меркам, то нужно уже двигаться куда-то дальше.
Пока все мои мысли только с «Днепром-1». В этом сезоне как раз и хочется сделать новый шаг – занять третье место, попасть в еврокубки. Я верю, что у нас все получится.
Все отлично, мы много работаем. У всех ребят хорошее настроение. У нас великолепная атмосфера в коллективе – и на тренировках, и в быту. Много тактики, но нам это нравится, поскольку все упражнения носят игровой характер. Есть и новинки, но я не стану открывать все карты.
Привык ли к требованиям Игора Йовичевича? Да, все хорошо. Главный тренер умеет доходчиво объяснить, а его идеями по-настоящему прониклась вся наша команда. В настоящий момент мы как один кулак.
Бывший тренер «Днепра» Мирон Маркевич отметил, что экс-одноклубник Назаренко Владислав Супряга сделал правильный выбор, переехав в Италию.
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