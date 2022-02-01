Назаренко: «Верю, что у «Днепра-1» получится занять третье место»

Александр Назаренко / Фото - СК Днепр-1

Полузащитник «Днепра-1» Александр Назаренко заявил, что команда готова к тому, чтобы стать бронзовым призером УПЛ. Также хавбек считает, что коллектив может представлять страну в еврокубках.

Пока все мои мысли только с «Днепром-1». В этом сезоне как раз и хочется сделать новый шаг – занять третье место, попасть в еврокубки. Я верю, что у нас все получится.

Все отлично, мы много работаем. У всех ребят хорошее настроение. У нас великолепная атмосфера в коллективе – и на тренировках, и в быту. Много тактики, но нам это нравится, поскольку все упражнения носят игровой характер. Есть и новинки, но я не стану открывать все карты.

Привык ли к требованиям Игора Йовичевича? Да, все хорошо. Главный тренер умеет доходчиво объяснить, а его идеями по-настоящему прониклась вся наша команда. В настоящий момент мы как один кулак.