Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Назло отцу. Довбык назвал клуб, за который болел в детстве

Также форвард назвал любимых футболистов УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
13:22
Назло отцу. Довбык назвал клуб, за который болел в детстве
Артем Довбык / фото - СК Днепр-1

Нападающий СК «Днепр-1» и сборной Украины Артем Довбык рассказал, за какую команду болел в детстве:

«В детстве я болел за «Шахтер». Наверное, из-за того, что папа болел за «Динамо», а я назло ему болел за «Шахтер». Мы смотрели матчи «Динамо» — «Шахтер», он за «Динамо», я — за «Шахтер».

От кого фанател? Луис Адриано, наверное. Дуглас Коста, Виллиан. Играли вообще космос. А потом, когда стал взрослее, шансы уравнялись и сейчас не знаю, 50 на 50».

Ранее Довбык назвал европейский топ-чемпионат, в котором планирует оказаться в ближайшие полгода.

Источник: BurBuzz Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Артем Довбык Артем Довбик СК Днепр-1

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Довбык объяснил, почему не хотел возвращаться в Украину из Дании
Довбык объяснил, почему не хотел возвращаться в Украину из Дании
Футбол Украинская Премьер-лига
14:10
«Нет обиды на «Динамо» – Довбык вспомнил, как мог оказаться в киевском клубе
«Нет обиды на «Динамо» – Довбык вспомнил, как мог оказаться в киевском клубе
Футбол Украинская Премьер-лига
13:00
Довбык собрался в Европу! Форвард назвал страну, в которой продолжит карьеру
Довбык собрался в Европу! Форвард назвал страну, в которой продолжит карьеру
Футбол Украинская Премьер-лига
12:21
Легенда «Металлиста» назвал потенциальный трансфер Довбыка в «Динамо» ошибкой
Легенда «Металлиста» назвал потенциальный трансфер Довбыка в «Динамо» ошибкой
Футбол Украинская Премьер-лига
11:33
Довбик – лучший игрок декабря в УПЛ
Довбик – лучший игрок декабря в УПЛ
Футбол Украинская Премьер-лига
24 декабря 15:23
Экс-игрок сборной Украины назвал футболиста УПЛ, который больше всего запомнился в первой части сезона
Экс-игрок сборной Украины назвал футболиста УПЛ, который больше всего запомнился в первой части сезона
Футбол Украинская Премьер-лига
24 декабря 10:16

Новости: Футбол

Довбык объяснил, почему не хотел возвращаться в Украину из Дании
Довбык объяснил, почему не хотел возвращаться в Украину из Дании
Украинская Премьер-лига
14:10
«Ингулец» сделает все, чтобы матч с «Динамо» не пришлось переносить
«Ингулец» сделает все, чтобы матч с «Динамо» не пришлось переносить
Украинская Премьер-лига
13:47
Грилиш: «Если за тебя заплатили 100 миллионов, то люди спрашивают – где голы, где ассисты?»
Грилиш: «Если за тебя заплатили 100 миллионов, то люди спрашивают – где голы, где ассисты?»
Премьер-Лига (Англия)
13:42
В Испании пытаются добиться смены гражданства для таланта «Барселоны»
В Испании пытаются добиться смены гражданства для таланта «Барселоны»
Примерa (Испания)
13:25
Назло отцу. Довбык назвал клуб, за который болел в детстве
Назло отцу. Довбык назвал клуб, за который болел в детстве
Украинская Премьер-лига
13:22
Двери «Барселоны» для Де Лигта закрыты. Уже названа причина
Двери «Барселоны» для Де Лигта закрыты. Уже названа причина
Примерa (Испания)
13:12
«Нет обиды на «Динамо» – Довбык вспомнил, как мог оказаться в киевском клубе
«Нет обиды на «Динамо» – Довбык вспомнил, как мог оказаться в киевском клубе
Украинская Премьер-лига
13:00
Козловский рассказал, почему Вернидуб и Григорчук не возглавили «Рух»
Козловский рассказал, почему Вернидуб и Григорчук не возглавили «Рух»
Украинская Премьер-лига
12:40
Британское издание назвало трансфер Реброва – худшим в истории «Тоттенхэма»
Британское издание назвало трансфер Реброва – худшим в истории «Тоттенхэма»
Украинские легионеры
12:36
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
8
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
53
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
26
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
9
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
22
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 19:47
Все новости