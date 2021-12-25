«Нет обиды на «Динамо» – Довбык вспомнил, как мог оказаться в киевском клубе
Назло отцу. Довбык назвал клуб, за который болел в детстве
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Артем Довбык / фото - СК Днепр-1
Нападающий СК «Днепр-1» и сборной Украины Артем Довбык рассказал, за какую команду болел в детстве:
«В детстве я болел за «Шахтер». Наверное, из-за того, что папа болел за «Динамо», а я назло ему болел за «Шахтер». Мы смотрели матчи «Динамо» — «Шахтер», он за «Динамо», я — за «Шахтер».
От кого фанател? Луис Адриано, наверное. Дуглас Коста, Виллиан. Играли вообще космос. А потом, когда стал взрослее, шансы уравнялись и сейчас не знаю, 50 на 50».
Ранее Довбык назвал европейский топ-чемпионат, в котором планирует оказаться в ближайшие полгода.
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