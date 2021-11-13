Назван главный кандидат на пост нового тренера «Манчестер Юнайтед»

Сульшер может недоработать до Нового года

Оле-Гуннар Сульшер и Брендан Роджерс / фото - Daily Star

После неудачного старта нового сезона будущее Оле-Гуннара Сульшера у руля МЮ оказалось под угрозой.

Как сообщает The Sun, главным кандидатом ему на замену называют наставника «Лестера» Брендана Роджерса.

Также боссы «дьяволов» рассматривали на эту должность Антонио Конте, Зинедина Зидана и Эрика Тен Хаага, но первого уже заманил к себе «Тоттенхэм», второй пока что взял отдых после напряженного периода в «Реале», а третий не готов посреди сезона покидать интересный проект «Аякса».

Ранее сообщалось, что в руководстве маникунианцев весьма пессимистично настроены относительно будущего Сульшера. Норвежец рискует даже недоработать до 2022-го года.

Напомним, экс-защитник МЮ обвинил игроков «дьяволов» в использовании «путинских приемов».