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Назван главный кандидат на пост тренера сборной Польши. Это не Шевченко

«Красно-белых» будет тренировать отечественный специалист
Футбол В Европе
10:59
Назван главный кандидат на пост тренера сборной Польши. Это не Шевченко
Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Главный тренер польского «Урбана» Ян Гурник – главный кандидат на пост наставника национальной сборной Польши.

Сообщается, что сейчас с Гурником ведутся переговоры в Турции, ведь там он находится на сборах вместе с «Урбаном».

Сборная Польши намерена объявить имя нового главного тренера к концу января.

Также сообщается, что сборная Польши отказалась от кандидатуры Андрея Шевченко из-за того, что он еще не уладил все детали соглашения с «Дженоа».

Ранее сообщалось, что Шевченко является главным кандидатом на должность главного тренера сборной Польши.

Источник: Tribuna.com Петр Приходько
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Теги

Андрей Шевченко сборная Польши (футбол)

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