Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Шевченко в сборной Польши
Назван главный кандидат на пост тренера сборной Польши. Это не Шевченко
«Красно-белых» будет тренировать отечественный специалист
Андрей Шевченко / Фото: Getty Images
Главный тренер польского «Урбана» Ян Гурник – главный кандидат на пост наставника национальной сборной Польши.
Сообщается, что сейчас с Гурником ведутся переговоры в Турции, ведь там он находится на сборах вместе с «Урбаном».
Сборная Польши намерена объявить имя нового главного тренера к концу января.
Также сообщается, что сборная Польши отказалась от кандидатуры Андрея Шевченко из-за того, что он еще не уладил все детали соглашения с «Дженоа».
Ранее сообщалось, что Шевченко является главным кандидатом на должность главного тренера сборной Польши.