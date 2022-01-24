Назван главный кандидат на пост тренера сборной Польши. Это не Шевченко

«Красно-белых» будет тренировать отечественный специалист

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

Главный тренер польского «Урбана» Ян Гурник – главный кандидат на пост наставника национальной сборной Польши.

Сообщается, что сейчас с Гурником ведутся переговоры в Турции, ведь там он находится на сборах вместе с «Урбаном».

Сборная Польши намерена объявить имя нового главного тренера к концу января.

Также сообщается, что сборная Польши отказалась от кандидатуры Андрея Шевченко из-за того, что он еще не уладил все детали соглашения с «Дженоа».

Ранее сообщалось, что Шевченко является главным кандидатом на должность главного тренера сборной Польши.