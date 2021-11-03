Луческу: «Мы попали в сложную группу, где три команды сильнее нас»
Назван лучший игрок «Динамо» в матче с «Барселоной»
Киевляне не смогли набрать очки с кризисной каталонской командой
09:11
фото - ФК Динамо
В матче 4-го тура группового этапа ЛЧ «Барселона» на выезде обыграла «Динамо».
Авторитетный портал WhoScored выставил оценки за эту встречу. Самый высокий балл в составе киевской команды получил вингер Карлос Де Пена (7,1).
А лучшим игроком встречи был признан нападающий «блаугранас» Ансу Фати, забивший победный мяч в ворота хозеяв. Его выступление оценили в 7,5 баллов.
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу заявил, что его подопечные заслужили на ничью.