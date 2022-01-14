Назван лучший тренер декабря в АПЛ

Победил Гвардиола

Хосеп Гвардиола / Фото: The Times

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола признан лучшим тренером декабря в АПЛ.

В декабре «Манчестер Сити» выиграл все 7 матчей в чемпионате Англии. Были одержаны победы над «Астон Виллой» (2:1), «Уотфордом» (3:1), «Вулверхэмптоном» (1:0), «Лидсом» (7:0), «Ньюкаслом» (4:0), «Лестером» (6:3) и «Брентфордом» (1:0).

Отметим, что это 11-й титул лучшего тренера месяца в АПЛ для Гвардиолы.

Напомним, «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, а вингер команды Рахим Стерлинг был признанлучшим игроком декабря в лиге.