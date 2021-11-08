Названа дата начала работы Шевченко с «Дженоа»

Вскоре украинский специалист проведет первую тренировку с итальянским клубом

Андрей Шевченко / Фото - FIFA

Вскоре новоиспеченный главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко вскоре приступит к своим обязанностям. Об этом сообщает Buoncalcioatutti.it.

По информации источника, презентация специалиста для медиа состоится на стадионе «Луиджи Феррарис». Украинец должен прибыть в Геную 8 ноября.

На следующий день состоится первая тренировка с новой командой. На занятии будет присутствовать экс-ассистент специалиста в сборной Украины Мауро Тассотти. В тренерский штаб войдут Луиджи Ночентини и Андреа Мальдера.

Напомним, помимо Шевченко, лишь один тренер в истории Серии А был обладателем «Золотого мяча».