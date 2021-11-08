Помимо Шевченко, лишь один тренер в истории Серии А был обладателем «Золотого мяча»
Названа дата начала работы Шевченко с «Дженоа»
Вскоре украинский специалист проведет первую тренировку с итальянским клубом
12:01
Андрей Шевченко / Фото - FIFA
Вскоре новоиспеченный главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко вскоре приступит к своим обязанностям. Об этом сообщает Buoncalcioatutti.it.
По информации источника, презентация специалиста для медиа состоится на стадионе «Луиджи Феррарис». Украинец должен прибыть в Геную 8 ноября.
На следующий день состоится первая тренировка с новой командой. На занятии будет присутствовать экс-ассистент специалиста в сборной Украины Мауро Тассотти. В тренерский штаб войдут Луиджи Ночентини и Андреа Мальдера.
Напомним, помимо Шевченко, лишь один тренер в истории Серии А был обладателем «Золотого мяча».
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