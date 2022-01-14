Названа дата закрытия сделки по переходу вингера «Аякса» в «Шахтер»

Бразилец вскоре пройдет медицинское обследование

Давид Нерес / фото - Футбол 1/2/3

Вингер «Аякса» Давид Нерес вскоре станет игроком «Шахтера», сообщает журналист Марсело Хазан.

«Горняки» отдадут за бразильца 17 миллионов евро, а амстердамский клуб получит право на 15% дохода от будущей продажи футболиста.

По информации источника, сделка будет полностью закрыта уже завтра, 15-го января. Футболист пройдет медобследование и подпишет контракт с донецким клубом.

В текущей кампании вингер провел на поле лишь 785 минут, за которые успел забить 4 гола и отдать 2 ассиста.

Будущий новичок «Шахтера» очень техничен. 10 лучших голов Давида Нереса.

