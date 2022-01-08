Названа причина, которая может подтолкнуть Холанда к переходу в «Реал»

За мадридский клуб играл кумир норвежца

Эрлинг Холанд / фото - Marca

Нападающий «Борусии Д» Эрлинг Холанд летом может сменить клубную прописку, сообщает BILD.

Мадридский «Реал» лидирует в гонке за нападающего, а в немецкой команде поддерживают этот переход. Правда «шмели» хотят, чтобы норвежец сначала доиграл до 2023-го года, а лишь потом переезжал в Испанию.

Сам форвард хочет перейти в стан «сливочных», так как желает повторить путь своего кумира Криштиану Роналду, который является лучшим бомбардиром в истории «бланкос».

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта мечтает помешать этой сделке и подписать звездного нападающего, но финансовая ситуация клуба оставляет желать лучшего.

А глава «Реала» Флорентино Перес видит в возможном трансфере Холанда в «Барселону» огромную экономическую выгоду.