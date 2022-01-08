Президент «Реала» хочет видеть Холанда в «Барселоне»
Названа причина, которая может подтолкнуть Холанда к переходу в «Реал»
За мадридский клуб играл кумир норвежца
08 января 11:46
Эрлинг Холанд / фото - Marca
Нападающий «Борусии Д» Эрлинг Холанд летом может сменить клубную прописку, сообщает BILD.
Мадридский «Реал» лидирует в гонке за нападающего, а в немецкой команде поддерживают этот переход. Правда «шмели» хотят, чтобы норвежец сначала доиграл до 2023-го года, а лишь потом переезжал в Испанию.
Сам форвард хочет перейти в стан «сливочных», так как желает повторить путь своего кумира Криштиану Роналду, который является лучшим бомбардиром в истории «бланкос».
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта мечтает помешать этой сделке и подписать звездного нападающего, но финансовая ситуация клуба оставляет желать лучшего.
А глава «Реала» Флорентино Перес видит в возможном трансфере Холанда в «Барселону» огромную экономическую выгоду.
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