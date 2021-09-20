Названа сумма, которую нужно заплатить за матч арендованного игрока против своего клуба в УПЛ

Цифра возросла в пять раз за несколько лет

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Клубам УПЛ нужно заплатить до пяти миллионов гривен за возможность для арендованного футболиста сыграть против своей команды. Об этом в эфире «ТаТоТаке» сообщил журналист Михаил Спиваковский.

Раньше, чтобы Калитвинцеву можно было сыграть за «Черноморец» против «Динамо», за это нужно было заплатить 1 миллион гривен. Сейчас красная цена за появление такого футболиста на поле – до 5 миллионов гривен. Чтобы 15 арендованных «Мариуполем» футболистов вышли против «Шахтера», клубу нужно заплатить свой годовой бюджет.

Ранее арендованный у «Шахтера» форвард «Мариуполя» Богдан Вьюнник признался, что ему хотелось бы доказать тренерскому штабу «горняков», на что он способен.