Журналист: «Сейчас бюджет запорожского «Металлурга» – 1,5 миллиона евро. Стоит задача вернуться в УПЛ»
Названа сумма, которую УПЛ хочет выручить за продажу телеправ
Ведутся переговоры и с международными компаниями
Фото - ФК Шахтер
Украинская Премьер-лига намерена выручить с продажи телевизионных прав 12 миллионов долларов. Об этом сообщил ведущий программы ТаТоТаке Сергей Болотников.
По моей информации, в середине февраля будет стартовать прием заявок. И если все будет хорошо и желающих будет достаточно, тендер состоится, и мы узнаем имя победителя.
Еще один интересный факт: была информация, что УПЛ ведет переговоры с международными компаниями по поводу продажи пакета на Европу. Сейчас мне сказали, что не исключен вариант, при котором эти компании станут трансляторами УПЛ и в Украине. Как мне известно, УПЛ хочет получить 12 миллионов долларов с этого тендера.
Ранее исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий заявил, что все клубы лиги поддерживают единый телепул.