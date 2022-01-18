Названа сумма, которую УПЛ хочет выручить за продажу телеправ

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Украинская Премьер-лига намерена выручить с продажи телевизионных прав 12 миллионов долларов. Об этом сообщил ведущий программы ТаТоТаке Сергей Болотников.

Еще один интересный факт: была информация, что УПЛ ведет переговоры с международными компаниями по поводу продажи пакета на Европу. Сейчас мне сказали, что не исключен вариант, при котором эти компании станут трансляторами УПЛ и в Украине. Как мне известно, УПЛ хочет получить 12 миллионов долларов с этого тендера.