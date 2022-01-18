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Названа сумма, которую УПЛ хочет выручить за продажу телеправ

Ведутся переговоры и с международными компаниями
Футбол Украинская Премьер-лига
15:26
Названа сумма, которую УПЛ хочет выручить за продажу телеправ
Фото - ФК Шахтер

Украинская Премьер-лига намерена выручить с продажи телевизионных прав 12 миллионов долларов. Об этом сообщил ведущий программы ТаТоТаке Сергей Болотников.

По моей информации, в середине февраля будет стартовать прием заявок. И если все будет хорошо и желающих будет достаточно, тендер состоится, и мы узнаем имя победителя.

Еще один интересный факт: была информация, что УПЛ ведет переговоры с международными компаниями по поводу продажи пакета на Европу. Сейчас мне сказали, что не исключен вариант, при котором эти компании станут трансляторами УПЛ и в Украине. Как мне известно, УПЛ хочет получить 12 миллионов долларов с этого тендера.

Ранее исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий заявил, что все клубы лиги поддерживают единый телепул.

Сергей Стаднюк
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