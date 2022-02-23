Названа сумма премиальных игрокам «Динамо» за проход «Депортиво» в Юношеской лиге UEFA

Ранее был перенесен матч следующей стадии

Фото - ФК Динамо Киев

В стыковом раунде Юношеской лиги UEFA «Динамо» переиграло «Депортиво» (2:2, 3:2 – пен.). В 1/8 финала киевляне сыграют против «Спортинга».

Президент столичного клуба Игорь Суркис выделит премию команде за удачное выступление на европейской арене. Ожидается, что сумма на коллектив составит около 50 тысяч евро.

Отметим, что из-за сложной ситуации в Украине появились слухи об отмене матча следующего раунда. Однако UEFA пока лишь изменил дату встречи на 9 марта.

Окончательное решение по встрече будет принято в начале следующей недели.