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Назване польське місто, в якому Україна проведе домашні матчі Ліги націй у червні
Офіційна інформація від УАФ
13:16
Фото: УАФ
Збірна України проведе два домашніх червневих матчі Ліги націй у Польщі, повідомляє прес-служба УАФ.
11-го та 14-го червня команда Олександра Петракова у місті Лодзь прийме Вірменію та Ірландію.
Зауважимо, що саме у місті Лодзь 3 роки тому команда Олександра Петракова виграла молодіжний чемпіонат світу.
До матчів Ліги націй збірна України зіграє проти Шотландії за путівку на ЧС-2022. Гра відбудеться 1-го червня.
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