Назване польське місто, в якому Україна проведе домашні матчі Ліги націй у червні

Офіційна інформація від УАФ

Фото: УАФ

Збірна України проведе два домашніх червневих матчі Ліги націй у Польщі, повідомляє прес-служба УАФ.

11-го та 14-го червня команда Олександра Петракова у місті Лодзь прийме Вірменію та Ірландію.

Зауважимо, що саме у місті Лодзь 3 роки тому команда Олександра Петракова виграла молодіжний чемпіонат світу.

До матчів Ліги націй збірна України зіграє проти Шотландії за путівку на ЧС-2022. Гра відбудеться 1-го червня.