«Милан» отыгрался в матче с «Порту» и сохранил призрачные шансы на выход из группы ЛЧ
Названо имя лучшего тренера месяца в Серии А
«Милан» не проиграл ни одного матча в сезоне
16:59
Стефано Пиоли / фото - MILAN OFFICIAL
Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли признан лучшим тренером Серии А по итогам октября. В прошлом месяце «Милан» провел 5 поединков в чемпионате Италии, во всех одержав победы.
Команда Пиоли имеет беспроигрышную из 11 матчей, а в таблице делит лидерство с «Наполи» (31 очко).
Напомним, Ибрагимович намерен продлить соглашение с Миланом и сыграть на ЧМ-2022.
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