Названо имя лучшего тренера месяца в Серии А

«Милан» не проиграл ни одного матча в сезоне

Стефано Пиоли / фото - MILAN OFFICIAL

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли признан лучшим тренером Серии А по итогам октября. В прошлом месяце «Милан» провел 5 поединков в чемпионате Италии, во всех одержав победы.

Команда Пиоли имеет беспроигрышную из 11 матчей, а в таблице делит лидерство с «Наполи» (31 очко).

Напомним, Ибрагимович намерен продлить соглашение с Миланом и сыграть на ЧМ-2022.