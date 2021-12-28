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Названо обстоятельство, благодаря которому Довбык смог попасть на Евро-2020

Нападающего могли убрать из окончательной заявки
Футбол Украинская Премьер-лига
07:41
Названо обстоятельство, благодаря которому Довбык смог попасть на Евро-2020
Артем Довбык / фото - УАФ

Форвард «Днепра-1» и сборной Украины Артем Довбык рассказал, что мог пролететь мимо Евро-2020.

Ты согласен, что на Евро тебе повезло попасть? Если бы не травма Мораеса, то ты вряд ли бы попал в заявку.

«В сборной вместе со мной получилось бы четыре нападающих. Одного точно нужно убрать. Скорее всего, убрали бы меня».

Ты и на Евро был третьим номером. Основным был Яремчук, потом Беседин.

«Так и было. На сборах перед чемпионатом Европы, пока к команде не присоединился Яремчук, мы по тайму сыграли с Бесединым в товарищеском матче против Бахрейна. Когда приехал Роман, то до матча со Швецией в 1/4 я не выходил на поле».

Ты понимал, что тебе нужно ждать свой шанс?

«Конечно, мы прошли очень долгие сборы. У меня даже в мыслях не было, что я не хочу. Мне нужно было ждать и быть готовым».

Игроки жаловались на те сборы. Мол, они долгие, много беготни, тестов.

«Да, было жарко, тяжело. Мы сдавали по три теста в день, но ничего, смогли пройти и это».

Нападающий впервые появился на поле лишь в матче 1/8 против Швеции, где забил победный гол на последней минуте.

Напомним, стало известно, сколько «Днепр-1» запросит за Довбыка.

Источник: BurBuzz Павел Харченко
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Теги

Артем Довбик Артем Довбык сборная Украины (футбол)

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