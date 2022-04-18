Названы футболисты, которые могут заменить игроков «Динамо» в сборной Украины

Позиция игроков киевлян пока неизвестна

Андрей Тотовицкий / Фото: Футбол 24

Названы футболисты, которых главный тренер сборной Украины Александр Петраков готов вызвать на сбор в случае отсутствия игроков «Динамо». Об этом сообщает ТаТоТаке.

В списке оказались Артем Бондаренко и Георгий Судаков («Шахтер»), Андрей Тотовицкий («Колос»), Егор Назарина («Заря»), Александр Сваток и Егор Ярмолюк («Днепр-1»), а также Владислав Калитвинцев («Александрия»).

Ранее президент «Динамо» Игорь Суркис заявил, что игроки команды могут поехать в сборную Украины ранее, чем конец мая, если захотят.