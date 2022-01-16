Официально. Миколенко остался в «Эвертоне» без главного тренера
Названы имена потенциальных сменщиков Бенитеса в «Эвертоне»
Миколенко лишился тренера
19:36
Фрэнк Лэмпард / фото - Chelsea FC
Рафаэль Бенитес уволен из «Эвертона» из-за плохих результатов команды.
По информации СМИ место испанца на посту главного тренера временно займет Данкан Фергюсон.
«Ириски» уже ищут нового специалиста, сообщает Sky Sports.
В шорт-листе ливерпульской команды находятся экс-наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард, бывший лидер клуба Уэйн Руни, тренер «Брайтона» Грэм Поттер и рулевой сборной Бельгии Роберто Мартинес.
Бенитес возглавлял клуб с лета этого года, заменив на этом посту Карло Анчелотти.
Напомним, ранее защитник «Эвертона» Виталий Миколенко назвал имена своих кумиров.
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