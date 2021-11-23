Названы лучший игрок и тренер 15-го тура УПЛ

Представители «Днепра-1» и «Львова» были отмечены лигой

Артем Довбык / фото - СК Днепр-1

Стало известно, кого признали лучшем игроком 15-го тура украинской Премьер лиги, сообщает официальный сайт чемпионата.

Им стал нападающий «Днепра-1» Артем Довбык, который оформил дубль в ворота «Александрии», и смог возглавить гонку бомбардиров украинского первенства.

В голосовании форвард обошел Оливье Тилля, оформившего 2+2 по системе гол+пас в последнем матче за «Ворсклу».

Лучшим же тренером был признан наставник «Львова» Олег Дулуб, приведший свою команду к неожиданной победе над «Зарей», которая помогла клубу выбраться из зоны вылета.

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