Экс-игрок «Шахтера»: «Гармаш и Коваленко должны быть в сборной Украины, они еще не сказали свое слово»
Названы лучший тренер и игрок УПЛ в октябре
Лига выделила представителей «Динамо» и «Ворсклы».
Украинская премьер-лига в результате голосования признала Дениса Гармаша («Динамо») лучшим игроком, а Юрия Максимова («Ворскла») лучшим тренером в октябре.
Результат голосования за лучшего футболиста:
Денис Гармаш — 55,9 %
Аллахьяр Саялманеш — 29,8 %
Дмитрий Ризнык — 9,3 %
Виктор Цыганков — 3,9 %
Тете — 1,1 %
Результаты голосования за лучшего тренера:
Юрий Максимов — 48,4 %,
Виктор Скрипник — 30,7 %
Мирча Луческу — 14,7 %,
Валерий Кривенцов — 3,4 %,
Роберто Де Дзерби — 2,8 %.
Напомним, ранее Николай Шапаренко опередил Гармаша в голосовании за лучшего игрока «Динамо» в октябре.
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