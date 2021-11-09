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Названы лучший тренер и игрок УПЛ в октябре

Лига выделила представителей «Динамо» и «Ворсклы».

Футбол Украинская Премьер-лига
16:35
Названы лучший тренер и игрок УПЛ в октябре

Украинская премьер-лига в результате голосования признала Дениса Гармаша («Динамо») лучшим игроком, а Юрия Максимова («Ворскла») лучшим тренером в октябре.

Результат голосования за лучшего футболиста:

Денис Гармаш — 55,9 %

Аллахьяр Саялманеш — 29,8 %

Дмитрий Ризнык — 9,3 %

Виктор Цыганков — 3,9 %

Тете — 1,1 %

Результаты голосования за лучшего тренера:

Юрий Максимов — 48,4 %,

Виктор Скрипник — 30,7 %

Мирча Луческу — 14,7 %,

Валерий Кривенцов — 3,4 %,

Роберто Де Дзерби — 2,8 %.

Напомним, ранее Николай Шапаренко опередил Гармаша в голосовании за лучшего игрока «Динамо» в октябре.


Карен Агабекян
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Юрий Максимов Денис Гармаш

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