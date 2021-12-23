Будковский: «Хотел остаться в «Десне». Новый контракт не предлагали»
Названы условия, при которых игрок «Шахтера» и несколько лидеров не уйдут из «Десны»
В черниговском клубе хотят продлить аренду защитника «горняков»
Фото - ФК Десна
Черниговская «Десна» рассчитывает продлить аренду защитника «Шахтера» Сергея Болбата. При этом сам игрок видит продолжение своей карьеры в Европе.
Однако футболист пока находится в поиске клуба. Если это не увенчается успехом, он вернется в ряды «северян».
Сообщается также, что в похожей ситуации находятся еще несколько игроков. Речь о полузащитниках Владлене Юрченко и Леване Арвеладзе.
Ранее нападающий Филипп Будковский объяснил, почему покинул «Десну».
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