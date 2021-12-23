Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Названы условия, при которых игрок «Шахтера» и несколько лидеров не уйдут из «Десны»

В черниговском клубе хотят продлить аренду защитника «горняков»
Футбол Украинская Премьер-лига
19:36
Названы условия, при которых игрок «Шахтера» и несколько лидеров не уйдут из «Десны»
Фото - ФК Десна

Черниговская «Десна» рассчитывает продлить аренду защитника «Шахтера» Сергея Болбата. При этом сам игрок видит продолжение своей карьеры в Европе.

Однако футболист пока находится в поиске клуба. Если это не увенчается успехом, он вернется в ряды «северян».

Сообщается также, что в похожей ситуации находятся еще несколько игроков. Речь о полузащитниках Владлене Юрченко и Леване Арвеладзе.

Ранее нападающий Филипп Будковский объяснил, почему покинул «Десну».

Источник: Meta-ratings.com.ua Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Десна Сергей Болбат Владлен Юрченко Шахтер Донецк

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Экс-тренер «Александрии»: «Когда «Шахтер» забил победный мяч «горожанам», радовался, словно выиграл УПЛ»
Экс-тренер «Александрии»: «Когда «Шахтер» забил победный мяч «горожанам», радовался, словно выиграл УПЛ»
Футбол Украинская Премьер-лига
18:01
Будковский: «Хотел остаться в «Десне». Новый контракт не предлагали»
Будковский: «Хотел остаться в «Десне». Новый контракт не предлагали»
Футбол Украинская Премьер-лига
12:48
Форвард «Десны»: «В клубе все потихоньку выплачивают, долги закрывают»
Форвард «Десны»: «В клубе все потихоньку выплачивают, долги закрывают»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:50
Калитвинцев может перейти в команду, где тренирует его отец
Калитвинцев может перейти в команду, где тренирует его отец
Футбол Украинская Премьер-лига
22 декабря 19:47
Президент «Десны» поставил амбициозную цель на чемпионат, несмотря на отход лидеров
Президент «Десны» поставил амбициозную цель на чемпионат, несмотря на отход лидеров
Футбол Украинская Премьер-лига
22 декабря 19:21
«Десна» объявила о расставании с еще одним лидером
«Десна» объявила о расставании с еще одним лидером
Футбол Украинская Премьер-лига
22 декабря 18:13

Новости: Футбол

«Металлисту» оказался не нужен сосланный в дубль «Зари» Кочергин
«Металлисту» оказался не нужен сосланный в дубль «Зари» Кочергин
Украинская Премьер-лига
21:03
Источник назвал сумму, которая будет выделена Григорчуку в «Черноморце»
Источник назвал сумму, которая будет выделена Григорчуку в «Черноморце»
Украинская Премьер-лига
20:38
Шевченко заберет у Малиновского конкурента. «Дженоа» вступил в переговоры с «Аталантой»
Шевченко заберет у Малиновского конкурента. «Дженоа» вступил в переговоры с «Аталантой»
Серия А (Италия)
20:37
АПЛ исцеляется! Уже второй гранд вернулся после затяжного карантина из-за COVID-19
АПЛ исцеляется! Уже второй гранд вернулся после затяжного карантина из-за COVID-19
Премьер-Лига (Англия)
20:19
Тренер «Колоса»: «Сичинава и Нуриев думали, что их мастерства хватит в УПЛ»
Тренер «Колоса»: «Сичинава и Нуриев думали, что их мастерства хватит в УПЛ»
Украинская Премьер-лига
20:19
Источник: Летом Коноплянка может пойти на понижение зарплаты ради перехода в другой клуб УПЛ
Источник: Летом Коноплянка может пойти на понижение зарплаты ради перехода в другой клуб УПЛ
Украинская Премьер-лига
20:03
Выяснилась причина, по которой Селезнев показал болельщикам неприличный жест
Выяснилась причина, по которой Селезнев показал болельщикам неприличный жест
Украинская Премьер-лига
19:59
Миколенко, поспеши! «Эвертону» придется играть с «Бернли», имея лишь 12 игроков основной команды
Миколенко, поспеши! «Эвертону» придется играть с «Бернли», имея лишь 12 игроков основной команды
Премьер-Лига (Англия)
19:50
Названы условия, при которых игрок «Шахтера» и несколько лидеров не уйдут из «Десны»
Названы условия, при которых игрок «Шахтера» и несколько лидеров не уйдут из «Десны»
Украинская Премьер-лига
19:36
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
6
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
52
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
21
Ну вот и все? Лопес хочет завершить боксерскую карьеру
Ну вот и все? Лопес хочет завершить боксерскую карьеру
Бокс Профессиональный бокс
16 декабря 15:23
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Топовый украинский боксер вернулся в ринг спустя шесть лет без боев
Бокс Профессиональный бокс
18 декабря 19:47
Все новости