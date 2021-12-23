Названы условия, при которых игрок «Шахтера» и несколько лидеров не уйдут из «Десны»

В черниговском клубе хотят продлить аренду защитника «горняков»

Фото - ФК Десна

Черниговская «Десна» рассчитывает продлить аренду защитника «Шахтера» Сергея Болбата. При этом сам игрок видит продолжение своей карьеры в Европе.

Однако футболист пока находится в поиске клуба. Если это не увенчается успехом, он вернется в ряды «северян».

Сообщается также, что в похожей ситуации находятся еще несколько игроков. Речь о полузащитниках Владлене Юрченко и Леване Арвеладзе.

Ранее нападающий Филипп Будковский объяснил, почему покинул «Десну».