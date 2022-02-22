Названы условия, при которых матч «Десна» – «Динамо» состоится в Чернигове

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Президент «Десны» Владимир Левин оценил готовность стадиона им. Гагарина в Чернигове принимать матчи. В частности, речь о встрече 20-го тура УПЛ против «Динамо».

Нужно внести строчку в бюджете на имя Министерства спорта. Я принял решение идти на довыборы в депутаты от правящей партии «Слуга народа», и в том числе, среди прочих важных вопросов, внести также строчки в проект решения о ремонте стадиона в Чернигове.

Возвращаясь к матчу с «Динамо». Поле на стадионе «Десны» накрыто, сегодня тепло и погодные условия в Чернигове не должны ухудшиться к минусовой температуре. Если температура не упадет до минус пяти, то матч с «Динамо» спокойно пройдет на стадионе имени Гагарина.

Проблем с полем нет, оно в очень хорошем состоянии. «Десна» за свой счет сделала одно из лучших полей на территории Украины.