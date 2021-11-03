Называют этот матч переломным, хвалят Фати и Тер Штегена. Что пишут испанцы о победе «Барселоны» над «Динамо»

Намекают, что румынские рефери подсуживал команде Мирчи Луческу

Послесловие

«Барселона» обыграла «Динамо» благодаря голу Ансу Фати / Фото - fcbarcelona.com

Позади уже четыре матча группового этапа Лиги чемпионов, а у «Динамо» все еще ни одного забитого мяча, ни одной победы.

Встреча с «Барселоной» в Киеве завершилась поражением 0:1. Кризисная команда из Каталонии обыграла чемпионов Украины благодаря голу от Ансу Фати.

И вот как ведущие испанские СМИ отреагировали на результат этой встречи.

AS.com

«Ансу Фати выиграл первый финал для «Барселоны» в Киеве. Матч, который запомнят только самые преданные болельщики «Барсы». Эта победа не для рекордов, но она спасательная (по крайней мере, на данный момент). Оказавшись в критической ситуации, у «Барселоны» было два выбора: либо выйти со страхом, либо выйти с величием. Первое у них было и так. А вторая характеристика – это то, что команда Сержи пытается вновь найти. Она делала это с энергией, но на последних метрах опять сталкивалась лицом к лицу со своей некомпетентностью».

Это издание отдало должное моментам, которые в течение встречи сумела создать команда Мирчи Луческу:

«Тер Штеген вновь был самим собой и справился с двумя отличными моментами «Динамо». Сержи может отпраздновать свой дебют в Лиге чемпионов важной победой в ожидании приезда Хави. Несмотря на то, что в конце встречи «Барселона» вела в счете, она не сумела взять мяч под контроль и вошла в стадию безумия, чего украинцы и хотели. По факту, победу удалось удержать только благодаря Тер Штегену, который после продолжительного отрезка снова является лучшей версией себя. Два его сейва помогли команде, клубу и болельщикам отпраздновать важную победу».

Также в Mundo Deportivo удивлены тем, что рефери отменил пенальти за фол на Фати. Но, справедливости ради, стоит отметить: другие крупные испанские издания солидарны с арбитром:

«На 63 минуте Ансу Фати заработал на себе чистый пенальти за фол от защитника соперников, когда он собирался пробить по воротам «Динамо». Рефери без раздумий указал на «точку». Но, после просмотра видео-повтора, румынский арбитр, соотечественник главного тренера «Динамо», отменил максимальный штраф, чем вызвал недоумение каталонцев и радость на киевском «Олимпийском».

MARCA

«Барселона все еще жива в Европе, а это уже немало. В Европе, не в Лиге чемпионов, потому что сперва нужно победить «Бенфику» на «Камп Ноу» и только тогда можно будет оставить за собой второе место в группе. Победа над «Динамо» Киев была обязательной для команды Сержи. Несмотря на множество травм, им удалось сохранить билет. Все благодаря Ансу Фати, в котором «Барселона» нуждается, как в еде. В ноябре «Барселона» добыла свою первую выездную победу в сезоне. Это о многом говорит».

«Нет, это был не блестящий матч. Но эта встреча «Барселоны» в Киеве может стать игрой с исцеляющим послевкусием. Как когда в 2004 году «Барса» Райкарда воскресла после 1:0 на «Рамон Санчес Писхуан». Этот триумф в Украине имеет многие компоненты для того, чтобы стать переломным моментом этого сложного сезона для команды «Барселоны».

Так в Испании отреагировали на победу бронзового призера прошлого сезона Примеры над чемпионом Украины. Это называется сдержанный оптимизм.