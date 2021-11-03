Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 8
Сейчас 0
Сегодня 9
Завтра 0
Футбол (8 событий из 8) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Вольфсбург - Ред Булл Зальцбург 2:1 Окончен
19:45 Мальме - Челси 0:1 Окончен
22:00 Бавария - Бенфика 5:2 Окончен
22:00 Динамо - Барселона 0:1 Окончен
22:00 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Окончен
22:00 Вильярреал - Янг Бойз 2:0 Окончен
22:00 Севилья - Лилль 1:2 Окончен
22:00 Ювентус - Зенит 4:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (9 событий из 9) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Милан - Порту -:- Запланирован
19:45 Реал - Шахтер -:- Запланирован
22:00 Манчестер Сити - Брюгге -:- Запланирован
22:00 РБ Лейпциг - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Ливерпуль - Атлетико -:- Запланирован
22:00 Боруссия Дортмунд - Аякс -:- Запланирован
22:00 Спортинг - Бешикташ -:- Запланирован
22:00 Шериф - Интер -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:30 Волынь - Полесье -:- Запланирован
нет важных матчей

Называют этот матч переломным, хвалят Фати и Тер Штегена. Что пишут испанцы о победе «Барселоны» над «Динамо»

Намекают, что румынские рефери подсуживал команде Мирчи Луческу
Футбол Лига чемпионов UEFA
15:00
Называют этот матч переломным, хвалят Фати и Тер Штегена. Что пишут испанцы о победе «Барселоны» над «Динамо» Послесловие
«Барселона» обыграла «Динамо» благодаря голу Ансу Фати / Фото - fcbarcelona.com

Позади уже четыре матча группового этапа Лиги чемпионов, а у «Динамо» все еще ни одного забитого мяча, ни одной победы.

Встреча с «Барселоной» в Киеве завершилась поражением 0:1. Кризисная команда из Каталонии обыграла чемпионов Украины благодаря голу от Ансу Фати.

И вот как ведущие испанские СМИ отреагировали на результат этой встречи.

AS.com

«Ансу Фати выиграл первый финал для «Барселоны» в Киеве. Матч, который запомнят только самые преданные болельщики «Барсы». Эта победа не для рекордов, но она спасательная (по крайней мере, на данный момент).

Оказавшись в критической ситуации, у «Барселоны» было два выбора: либо выйти со страхом, либо выйти с величием. Первое у них было и так. А вторая характеристика – это то, что команда Сержи пытается вновь найти. Она делала это с энергией, но на последних метрах опять сталкивалась лицом к лицу со своей некомпетентностью».

Mundo Deportivo

Это издание отдало должное моментам, которые в течение встречи сумела создать команда Мирчи Луческу:

«Тер Штеген вновь был самим собой и справился с двумя отличными моментами «Динамо». Сержи может отпраздновать свой дебют в Лиге чемпионов важной победой в ожидании приезда Хави.

Несмотря на то, что в конце встречи «Барселона» вела в счете, она не сумела взять мяч под контроль и вошла в стадию безумия, чего украинцы и хотели. По факту, победу удалось удержать только благодаря Тер Штегену, который после продолжительного отрезка снова является лучшей версией себя. Два его сейва помогли команде, клубу и болельщикам отпраздновать важную победу».

Также в Mundo Deportivo удивлены тем, что рефери отменил пенальти за фол на Фати. Но, справедливости ради, стоит отметить: другие крупные испанские издания солидарны с арбитром:

«На 63 минуте Ансу Фати заработал на себе чистый пенальти за фол от защитника соперников, когда он собирался пробить по воротам «Динамо». Рефери без раздумий указал на «точку». Но, после просмотра видео-повтора, румынский арбитр, соотечественник главного тренера «Динамо», отменил максимальный штраф, чем вызвал недоумение каталонцев и радость на киевском «Олимпийском».

MARCA

«Барселона все еще жива в Европе, а это уже немало. В Европе, не в Лиге чемпионов, потому что сперва нужно победить «Бенфику» на «Камп Ноу» и только тогда можно будет оставить за собой второе место в группе.

Победа над «Динамо» Киев была обязательной для команды Сержи. Несмотря на множество травм, им удалось сохранить билет. Все благодаря Ансу Фати, в котором «Барселона» нуждается, как в еде.

В ноябре «Барселона» добыла свою первую выездную победу в сезоне. Это о многом говорит».

SPORT.es

«Нет, это был не блестящий матч. Но эта встреча «Барселоны» в Киеве может стать игрой с исцеляющим послевкусием. Как когда в 2004 году «Барса» Райкарда воскресла после 1:0 на «Рамон Санчес Писхуан». Этот триумф в Украине имеет многие компоненты для того, чтобы стать переломным моментом этого сложного сезона для команды «Барселоны».

Так в Испании отреагировали на победу бронзового призера прошлого сезона Примеры над чемпионом Украины. Это называется сдержанный оптимизм.

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Динамо Киев Барселона (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Сабо: «В УПЛ есть команды кроме «Динамо» и «Шахтера», которые допускают меньше брака, чем «Барселона»
Сабо: «В УПЛ есть команды кроме «Динамо» и «Шахтера», которые допускают меньше брака, чем «Барселона»
Футбол Лига чемпионов UEFA
17:59
Маркевич: «Боюсь, что у нас ни одна команда не выйдет в евровесну»
Маркевич: «Боюсь, что у нас ни одна команда не выйдет в евровесну»
Футбол Лига чемпионов UEFA
17:34
Матч с «Барселоной» стал юбилейным для Гармаша
Матч с «Барселоной» стал юбилейным для Гармаша
Футбол Лига чемпионов UEFA
17:34
Караваев: «После неназначенного пенальти были уверены, что сможем забить «Барселоне»
Караваев: «После неназначенного пенальти были уверены, что сможем забить «Барселоне»
Футбол Лига чемпионов UEFA
17:12
Бущан: «Счет с «Барселоной» не по игре»
Бущан: «Счет с «Барселоной» не по игре»
Футбол Лига чемпионов UEFA
16:31
Легионер «Динамо» не согласен с итогом матча против «Барселоны»
Легионер «Динамо» не согласен с итогом матча против «Барселоны»
Футбол Лига чемпионов UEFA
15:43

Новости: Футбол

Сабо: «В УПЛ есть команды кроме «Динамо» и «Шахтера», которые допускают меньше брака, чем «Барселона»
Сабо: «В УПЛ есть команды кроме «Динамо» и «Шахтера», которые допускают меньше брака, чем «Барселона»
Лига чемпионов UEFA
17:59
Ситуация с контрактом легионера «Шахтера» пока не решена
Ситуация с контрактом легионера «Шахтера» пока не решена
Лига чемпионов UEFA
17:59
«Ставим на футбол». Прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд – «Аякс» Амстердам
Прогноз «Ставим на футбол». Прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд – «Аякс» Амстердам
Прогнозы
17:50
Экс-игрок «Реала»: «Если «Шахтер» сыграет вничью, то должен быть очень довольным»
Экс-игрок «Реала»: «Если «Шахтер» сыграет вничью, то должен быть очень довольным»
Лига чемпионов UEFA
17:44
Маркевич: «Боюсь, что у нас ни одна команда не выйдет в евровесну»
Маркевич: «Боюсь, что у нас ни одна команда не выйдет в евровесну»
Лига чемпионов UEFA
17:34
Матч с «Барселоной» стал юбилейным для Гармаша
Матч с «Барселоной» стал юбилейным для Гармаша
Лига чемпионов UEFA
17:34
Караваев: «После неназначенного пенальти были уверены, что сможем забить «Барселоне»
Караваев: «После неназначенного пенальти были уверены, что сможем забить «Барселоне»
Лига чемпионов UEFA
17:12
«Шахтер» U-19 уступил сверстникам из «Реала» и опустился на 3-е место в группе
«Шахтер» U-19 уступил сверстникам из «Реала» и опустился на 3-е место в группе
Лига чемпионов UEFA
16:59
Сульшер – о дубле Роналду «Аталанте»: «Он просто неподражаем»
Сульшер – о дубле Роналду «Аталанте»: «Он просто неподражаем»
Лига чемпионов UEFA
16:49
Все новости

Популярные новости

«Уже все решено». Усик рассказал о завершении спортивной карьеры
«Уже все решено». Усик рассказал о завершении спортивной карьеры
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 10:58
41
Это не Али, Ломаченко и даже не Усик. Гвоздик назвал лучшего боксера в истории
Это не Али, Ломаченко и даже не Усик. Гвоздик назвал лучшего боксера в истории
Бокс Профессиональный бокс
27 октября 13:42
13
«У него 100 миллиардов на счету, он уже не тот». Джошуа ответил хэйтерам, которые уперкают Энтони в недостатке мотивации
«У него 100 миллиардов на счету, он уже не тот». Джошуа ответил хэйтерам, которые уперкают Энтони в недостатке мотивации
Бокс Профессиональный бокс
28 октября 18:10
Бриедис категорично ответил промоутеру Усика
Бриедис категорично ответил промоутеру Усика
Бокс Профессиональный бокс
29 октября 13:12
13
Костя Цзю: «Я никогда не выступал за Россию. Я уезжал в Австралию из Советского Союза»
Костя Цзю: «Я никогда не выступал за Россию. Я уезжал в Австралию из Советского Союза»
Бокс Профессиональный бокс
29 октября 14:52
1
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Бокс Профессиональный бокс
1 ноября 11:52
Все новости

Анонсы

Лига чемпионов. «Дарюшшафака» — «Бриндизи». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Дарюшшафака» — «Бриндизи». Видео трансляция
19:30
Лига чемпионов. «Реал» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Реал» – «Шахтер». Онлайн трансляция
19:45
Лига чемпионов. «Милан» – «Порту». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Милан» – «Порту». Онлайн трансляция
19:45
Лига чемпионов. «Ливерпуль» – «Атлетико». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Ливерпуль» – «Атлетико». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Шериф» – «Интер». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Шериф» – «Интер». Онлайн трансляция
22:00
Чемпионат мира по боксу. Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Чемпионат мира по боксу. Трансляция на XSPORT
4 ноября 14:00
Лига конференций. «Заря» – ЦСКА. Онлайн трансляция
WEB
Лига конференций. «Заря» – ЦСКА. Онлайн трансляция
4 ноября 19:45
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
5 ноября 20:35
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
6 ноября 09:50
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
WEB
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
6 ноября 19:00
Чемпионат Италии. «Кальяри» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Кальяри» – «Аталанта». Онлайн трансляция
6 ноября 21:45
Сауль Альварес – Калеб Плант. Онлайн трансляция
WEB
Сауль Альварес – Калеб Плант. Онлайн трансляция
7 ноября 07:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
7 ноября 13:55
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
7 ноября 19:40
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
7 ноября 23:45