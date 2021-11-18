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Не Джеррард. Назван неожиданный преемник Клоппа в «Ливерпуле»

Немец покинет мерсисайдский клуб в 2024-м году
Футбол Премьер-Лига (Англия)
10:57
Не Джеррард. Назван неожиданный преемник Клоппа в «Ливерпуле»
Юрген Клопп (слева) с тренерским штабом «Ливерпуля» / фото - The Independent

По окончанию контракта в 2024-м году главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп покинет команду.

Специалист уже заявлял, что не планирует продлевать контракт и хочет взять себе годовой отпуск.

В мерсисайдском клубе нашли замену для немца, сообщает Daily Express.

Ранее сообщалось, что преемником наставника на тренерском мостике «скаузеров» станет экс-капитан команды Стивен Джеррард, ранее возглавивший «Астон Виллу».

Но у боссов «Ливерпуля» свои планы на пост главного тренера – им станет нынешний ассистент клопа в штабе «красных» Пепейн Лендерс. Специалист находится в тренерском штабе команды еще с 2014-го года, когда командой руководил Брендан Роджерс.

Напомним, один из самых дорогих игроков «скаузеров» в истории нашел себе клуб спустя полгода.

Павел Харченко
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Теги

Ливерпуль Юрген Клопп Стивен Джеррард

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