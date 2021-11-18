Не Джеррард. Назван неожиданный преемник Клоппа в «Ливерпуле»

Немец покинет мерсисайдский клуб в 2024-м году

Юрген Клопп (слева) с тренерским штабом «Ливерпуля» / фото - The Independent

По окончанию контракта в 2024-м году главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп покинет команду.

Специалист уже заявлял, что не планирует продлевать контракт и хочет взять себе годовой отпуск.

В мерсисайдском клубе нашли замену для немца, сообщает Daily Express.

Ранее сообщалось, что преемником наставника на тренерском мостике «скаузеров» станет экс-капитан команды Стивен Джеррард, ранее возглавивший «Астон Виллу».

Но у боссов «Ливерпуля» свои планы на пост главного тренера – им станет нынешний ассистент клопа в штабе «красных» Пепейн Лендерс. Специалист находится в тренерском штабе команды еще с 2014-го года, когда командой руководил Брендан Роджерс.

Напомним, один из самых дорогих игроков «скаузеров» в истории нашел себе клуб спустя полгода.