Фонсека согласился возглавить «Фенербахче»
Не Фонсека. «Фенербахче» назначил на пост тренера португальца
В клуб вернулся Витор Перейра
Фото: Fenerbahce
«Фенербахче» наконец объявил о назначении нового тренера.
Им стал португальский специалист Витор Пейрера. Контракт рассчитан на два года.
Португалец уже работал в клубе в сезоне 2015/16. Правда, успеха с командой он не добился и уехал в Китай, где выиграл чемпионат с «Шанхай-СИПГ».
В клуб сватали другого тренера из Португалии Паулу Фонсеку.
Прошлый сезон «Фенербахче» завершил третьим.
Комментарии 0