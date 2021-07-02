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Не Фонсека. «Фенербахче» назначил на пост тренера португальца

В клуб вернулся Витор Перейра
Футбол В Европе
2 июля 22:50
Не Фонсека. «Фенербахче» назначил на пост тренера португальца
Фото: Fenerbahce

«Фенербахче» наконец объявил о назначении нового тренера.

Им стал португальский специалист Витор Пейрера. Контракт рассчитан на два года.

Португалец уже работал в клубе в сезоне 2015/16. Правда, успеха с командой он не добился и уехал в Китай, где выиграл чемпионат с «Шанхай-СИПГ».

В клуб сватали другого тренера из Португалии Паулу Фонсеку.

Прошлый сезон «Фенербахче» завершил третьим.

Андрей Усмонов
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Теги

Фенербахче (футбол)

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