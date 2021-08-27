Не грыжа. Выяснилась истинная причина дискомфорта Малиновского в конце прошлого сезона

Руслан Малиновский / Фото - ФК Аталанта

Александр Малиновский, брат полузащитника «Аталанты» и сборной Украины Руслана Малиновского, рассказал в интервью Sport Arena об истинной причине дискомфорта, который испытывал игрок в конце прошлого сезона. Его вызвал крупный рубец, оставшийся после удаления аппендицита.

Это грыжа, которая на самом деле оказалась не грыжей. Эхо Житомира коснулось его опять – неудачно сделали операцию, был аппендицит, ему было где-то 5 – 6 лет.

Плохо зашили, остался крупный рубец внутри. Как мне рассказывал Руслан – этот рубец и стал причиной боли, он давил то ли на орган, не помню. Уже все исправили, надеюсь, в будущем уже ничего мешать ему не будет.