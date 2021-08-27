Не грыжа. Выяснилась истинная причина дискомфорта Малиновского в конце прошлого сезона
Александр Малиновский, брат полузащитника «Аталанты» и сборной Украины Руслана Малиновского, рассказал в интервью Sport Arena об истинной причине дискомфорта, который испытывал игрок в конце прошлого сезона. Его вызвал крупный рубец, оставшийся после удаления аппендицита.
Конечно, я знаю, что Руслан недоволен своей игрой на Евро-2020. Но на это есть одна объективная причина, которая его тревожила.
Это грыжа, которая на самом деле оказалась не грыжей. Эхо Житомира коснулось его опять – неудачно сделали операцию, был аппендицит, ему было где-то 5 – 6 лет.
Плохо зашили, остался крупный рубец внутри. Как мне рассказывал Руслан – этот рубец и стал причиной боли, он давил то ли на орган, не помню. Уже все исправили, надеюсь, в будущем уже ничего мешать ему не будет.
Ранее стало известно, что Малиновский – второй украинец в истории, сыгравший в трех сезонах Серии А.
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