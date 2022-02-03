Не игравший 1,5 года Костевич – о шансах поехать на ЧМ: «Нужно всегда верить»

Защитник не провел за «Динамо» ни минуты после перехода в столичный клуб

Владимир Костевич / Фото - Лех Познань

Защитник «Динамо» Владимир Костевич оценил свои перспективы в сборной Украины. Также футболист поделился мнением об игре команды под руководством Александра Петракова.

Как вам игра и результаты сборной Украины с приходом Петракова. Выйдет ли команда на ЧМ-2022?

Как и все болельщики, верю и надеюсь, что нам удастся попасть на чемпионат мира.

У вас есть шанс поехать на этот турнир?

Надо всегда верить. Главное, начать играть. Шанс всегда есть, всегда нужно уповать и ставить максимальные задания.

Как оцениваете ситуацию с непродлением контракта УАФ с Шевченко?

Не знаю, там было много нюансов, о которых мы не знаем. Не хотел бы вмешиваться в это.

Напомним, в последний раз Костевич выходил на поле летом 2020 года. У футболиста случился рецидив травмы.