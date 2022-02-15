Не Казахстан. Кадири перешел в венгерский клуб

Ганец отдан в аренду

Фото: ФК Динамо

Полузащитник «Динамо» Мохамед Кадири продолжит карьеру в Венгрии.

Он был арендован клубом «Гонвед». Хавбек проведет в команде время до лета, сообщает сайт клуба.

Ранее сообщалось, что Кадири будет играть в Казахстане.

Первую половину сезона хавбек провел в «Черноморце» также в аренде. На его счету 16 матчей и одна голевая передача.

«Гонвед» идет 8-м в таблице чемпионата Венгрии.