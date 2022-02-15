Кадири ушел из «Динамо»
Не Казахстан. Кадири перешел в венгерский клуб
Ганец отдан в аренду
Фото: ФК Динамо
Полузащитник «Динамо» Мохамед Кадири продолжит карьеру в Венгрии.
Он был арендован клубом «Гонвед». Хавбек проведет в команде время до лета, сообщает сайт клуба.
Ранее сообщалось, что Кадири будет играть в Казахстане.
Первую половину сезона хавбек провел в «Черноморце» также в аренде. На его счету 16 матчей и одна голевая передача.
«Гонвед» идет 8-м в таблице чемпионата Венгрии.
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